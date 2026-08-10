近日，新闻报道致成商店老东家翁柳兴86岁病逝。随着翁老先生的辞世，这家以印有美女手持饮料图案的铁盘，以及将红字牛奶罐做成吊式钱桶而闻名的古早杂货店，便走入历史。

我在2020年加入新加坡杂货店联谊会，担任兼职座办时，曾在一次会议中见过翁老先生。当时20多名理事中，有两位与我一样姓“翁”，因此给我留下印象。

后来，由于年事渐高，加上联谊会办公室设在一栋没有电梯的大厦三楼，对年长者来说，每次爬上三楼都是不小的挑战，他便没有再出席会议。不过，每当我把会务活动消息上传到平台，他都会阅读。他私底下也一直与几位要好的理事保持联系。

我从其他理事口中得知，翁老先生在乐赛路经营的杂货店很有古早味，尤其是那个可拉上拉下的红字牛奶罐钱桶，更是店里的特色。后来，凡是电视台或报馆有意拍摄具有特色的传统杂货店，我都会第一个推荐致成商店。

因此，在后来的一些电视纪录片和特写报道中，总能看到翁老先生接受访问，介绍这家充满时代印记的杂货店。他一句“做到不能做为止”，至今仍让我印象深刻。

去年，电视台准备拍摄另一部有关传统杂货店的特写纪录片，我也事先联络翁老先生。不过，他的太太告诉我，老先生行动已不太方便，不愿接受访问。过后我也听说，他在家中不慎跌倒，接受手术后行动更加不便。尽管如此，联谊会一些当年与他一同共事的理事，仍然一直与他保持联系。

由于我是兼职座办，每星期只到会所办公一天。不过，我把会所的座机转接到自己的手机，因此无论什么时候，只要有人打电话到会所，我都会接听。8月5日早上，我接到翁老先生女儿的来电，得知老人家已安详离世。接获消息后，我向她索取死亡证书及相关资料，随即打开电脑，整理理事名单、排版，再联络报馆刊登挽词。

这项工作分秒必争，必须赶在报馆截稿前完成，挽词才能在第二天见报。那一刻，我不禁想起这位老理事故人，以及他经营大半辈子的那家古早杂货店。

翁老先生的离去，不只是一个老会员的告别，也仿佛为一个时代划下句号，那些熟悉的摆设、老式的经营方式，以及人与人之间的亲切情怀，今后都只能留在记忆之中。

古早杂货店或许会消失，但翁老先生留下的那份“做到不能做为止”的精神，以及杂货店所承载的时代印记，相信会继续留在许多人的记忆里。