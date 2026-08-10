谨答复《联合早报·交流站》于7月25日刊登的郭娉读者投函 《公共钢琴奏出艺术氛围和人情味》：

我们感谢郭女士的投函，并感谢她提醒我们艺术如何悄然丰富日常生活。她的感悟道出许多新加坡人的共同认知：当艺术融入我们生活、工作和娱乐的场所时，我们的社区会显得更加温馨、有更紧密的联结，也更充满活力。

我们经常听到新加坡各地居民如此反馈。在“艺术处处”（ArtsEverywhere@CDC）的活动后调查中，每10个受访者，就有九个说这些活动让他们的社区更加热闹；有八个认为，他们对与自身文化和传统不同的其他文化和传统有更深入的理解。这些调查结果印证郭女士的观点，即艺术可以加强社区联系。艺术的价值不仅在于表演本身，更在于它引发的对话、创造的共享时刻，以及在原本可能擦肩而过的人们之间培养的归属感。

国家艺术理事会将继续致力于为新加坡人带来更多贴近生活的艺术体验。我们与艺术家、场地业主和公共机构合作，为人们生活、工作和娱乐的空间注入活力。这包括支持全岛90多个指定地点的街头卖艺和表演。在接下来的几个月里，各区居民可以在宏茂桥镇中心的中央舞台（Ang Mo Kio Central Stage）、高文汇（Kovan Hub）和登加区邻里中心Parc Point等场地，欣赏传统艺术和跨文化表演，让家庭和邻居更容易在日常生活中接触艺术。

我们也与合作伙伴携手为本地艺术家创造更多机会，让他们的作品在人们熟悉的日常环境中触达观众。通过“I Play SG Music”计划，购物者现在每天可在全岛159家职总平价超市，欣赏本地音乐家的作品。这项与平价集团为期三年的合作，为本地音乐提供持续的公共平台。除了超市，“I Play SG Music”也与SMRT合作，每天在所有SMRT地铁站和巴士转换站为通勤者带来本地音乐。此外，我们与SMRT地铁和新捷运携手合作，拓展地铁站和巴士转换站的街头表演机会，为通勤族带来愉悦，同时也帮助艺术表演者与新的观众群体建立联系。

最终，我们的愿景很简单：让艺术成为日常生活中熟悉且有意义的组成部分。无论是购物时听到的一首歌、社区广场的一场表演，还是回家路上偶遇的街头艺人，这些看似平凡的时刻，都能将人们聚集在一起，激发好奇心，并提醒我们拥有的共同社区。通过与各界人士、公共和私人领域的伙伴携手合作，我们希望创造更多类似的邂逅机会——在支持艺术家的同时，让新加坡成为一座艺术不仅是我们参与的活动，更是融入并启发我们日常生活的城市。

国家艺术理事会

社区参与司长

Aruna Johnson