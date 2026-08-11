近期，我国接连曝出各类性侵违法案件，涉案场景、涉案人员身份以及受害者与施暴者的特殊关系，颠覆大众认知，引发社会哗然。性侵犯罪案件持续攀升，为社会公共安全与青少年权益保护工作敲响警钟。

逐年递增的案发数据背后，是不容忽视的社会隐患。纵观多起案例，呈现出低龄化、隐蔽化、受害群体无下限的显著特征，未成年孩童、青少年成为不法侵害的主要目标。长期以来，社会与家庭对性教育的回避与淡化，让未成年群体对身体权益、性别边界、不法侵害毫无清晰认知。孩童懵懂无知、缺乏辨别能力和自我保护意识，容易成为施暴者肆意作案的可乘之机。

更值得警惕与反思的是，当下社会对性教育的认知误区根深蒂固。长期以来，性话题被贴上隐晦、禁忌、敏感的标签，多数家庭避而不谈，校园相关教育流于形式、内容片面、课时不足，缺乏系统性、专业性、常态化的科普教学。本该作为人生必修的安全知识、通识教育，被大众刻意避讳，甚至沦为部分青少年茶余饭后猎奇调侃的谈资。学生无法正视性教育的严肃性与重要性，不能正确认知身体主权、隐私边界与自我防护方式，面对言语骚扰、肢体侵犯、隐性诱导时，无法及时甄别危险、果断拒绝或反抗，更不懂得事发后留存证据、寻求法律援助，最终导致伤害持续发生，让受害未成年人深陷身心创伤，难以自愈。

必须明确的是，性教育是守护个体身心健康、筑牢社会安全底线的基础教育，是未成年人成长过程中不可或缺的“安全必修课”。它涵盖身体认知、边界界定、风险识别、自我保护、法治认知、心理疏导等多重核心内容，直面未成年人最基本的人身权益保障问题。回避性教育，本质上就是回避风险、纵容隐患。

遏制性侵受害者低龄化，守护青少年健康成长，补齐性教育短板刻不容缓。学校作为教育主阵地，必须彻底打破传统认知桎梏，摒弃形式化的浅层教学模式，将性教育纳入常态化、规范化、系统化教学体系。以科学、严谨、正向的教学内容，引导学生正视身体边界、明晰自身权益、辨别各类侵害行为、掌握自救求助方法，彻底扭转大众对性教育的偏见与戏谑认知，让性教育真正发挥实效。

社会打破禁忌、正视短板；校园主动担当、精准施教；家庭积极配合、正向引导；全方位补齐性教育缺位，构建全方位、立体化的防护体系，从根源上压缩不法犯罪的生存空间，才能为每一位青少年的成长之路，筑牢坚实的安全屏障。