新加坡近期推出许多推广华文的活动，希望借此激发年轻一代对华文的兴趣，鼓励他们多使用华文。本地的许多内容创作者也借此机会发挥创意，通过社交媒体推广华文，这种用心令人感动。然而，这些内容究竟是在真正推广华文，还是在无意中让不规范的华文常态化？

我不是本地人，从小没有机会学习华文，直到来新加坡读书后才开始接触华文。起初，我遇到很多困难，甚至因为华文太难而产生厌烦情绪。这种心态，或许和不少本地年轻人相似。但后来，我通过阅读、写作和口语练习，常参加学校举办的华文活动，甚至到新加坡华族文化中心参观展览，渐渐对华文产生兴趣，真正感受到它的魅力，进而主动探索华文与华族文化。后来，我的华文水平逐渐进步。我认为，这才是正确的学习方法。

说到多听和多讲，本地的一些内容创作者常以自身学习华文的经历为题材，制作视频分享他们如何在日常生活中使用华文。他们以“推广华文”为由，创作许多内容。然而，令人遗憾的是，部分视频中所使用的并非规范的华文，而是将英文直译成华文的生硬或荒谬词语，例如把“What’s up!”说成“什么在上面！”为了追求趣味性和吸引眼球，这些创作者一再使用这类不正确的词语创作。乍看之下，这种表达方式确实新鲜有趣，容易引起关注，但久而久之，观众会开始模仿，而那些华文程度本就不好的学生，甚至可能会误以为这就是华文的正确用法。

这种内容在社媒上屡见不鲜，但如果一直向年轻人灌输不规范的华文，又怎能称之为“学习”？这更像是利用“华文”作为噱头，以吸引流量。如果真正想要好好学习华文，就应该在创作过程中逐步改进，避免反复使用错误的语法和词语，更不能将离谱的翻译当作笑点，让华文沦为随口胡诌、缺乏深度与意义的语言。唯有坚持使用规范的华文，才算是真正在推广华文。

推广华文本身并没有错，但我们应鼓励并支持正确、积极的推广方式，而非一味追求新鲜和流量。否则，非但不能帮助年轻人学习华文和取得进步，反而可能让他们学习错误的语文知识和表达方式。