谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于8月5日刊登的唐雨蘅同学投函《应加强脚踏车道与人行道的分隔与管理》：

我们感谢唐同学的投函。我们很高兴她在出行中采用活跃通勤方式，也同意在改善道路安全和提升使用者体验方面，还可以做得更多。

配合陆路交通管理局推广可持续通勤的努力，我们一直在扩建和完善人行道与脚踏车道网络。陆交局规划并建设与人行道分隔的脚踏车专用道，以营造更有利于使用者的环境。这包括利用相邻空间或重新规划车道空间来拓宽道路，使它更安全、更便于通行。我们通过重新规划车道空间来拓宽道路的街道，包括明古连街（Bencoolen Street）、武吉班让的日拉邦路（Jelapang Road）、宏茂桥41街以及大巴窑1A巷。

然而，鉴于我国市镇建筑密度高，受空间局限，并非总能建设独立的基础设施。我们往往须要在提供脚踏车专用道与容纳其他必要的道路基础设施、绿化景观及公用设施之间取得平衡。在骑行者与行人必须共用道路的地点，我们在地面画上标记并设立告示牌，提醒所有使用者以负责任和礼让的态度共用道路。在脚踏车道旁设有行人专用道的地方，我们鼓励行人为了自身安全，使用行人专用道，同时也提醒骑行者使用相邻的脚踏车道。

在改善基础设施的同时，陆交局也辅以持续的宣传教育与执法工作。活跃通勤执法人员和活跃通勤社区大使定期接触骑行者和行人，向他们宣导正确的道路使用礼仪，包括提醒速度较快的道路使用者，时刻留意行人及较弱势群体。自2025年6月起，我们也通过社交媒体、户外平台和学校开展“Stay on Track”宣传运动，提醒所有道路使用者遵守地面标记，各行其道。

陆交局会继续采取多管齐下的方针，包括改善步行和脚踏车基础设施、通过教育推广安全共用道路的意识，并结合社区参与和执法行动，加强活跃通勤条例的执行。归根结底，一个安全且礼让的道路环境，有赖于所有使用者各尽其责，以关怀和相互尊重的态度共用道路。

陆路交通管理局

活跃通勤组总署长

曾文辉