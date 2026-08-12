读了关于本地影视公司以人工智能（AI）生成“丧尸围城”版国庆庆典预告片的报道，我想分享一些个人思考。

AI短剧把国庆庆典、熟悉的城市地标与“丧尸”元素结合在一起，网上对此反应不一。有人觉得创意新鲜、有趣，认为AI本来就是拓展想象力的工具；也有人认为，国庆承载着特殊的国家情感，把庄严的庆典与“丧尸”题材结合，多少有些不妥。

这场讨论真正值得思考的，也许不是丧尸可不可以出现在国庆画面里，而是当AI让创作变得越来越容易，我们该如何理解创意与分寸之间的关系。

过去，普通人要拍摄一部具有电影效果的短片，需要演员、摄影、灯光、剪辑和后期制作，创作门槛相当高。如今借助AI工具，一个人坐在家里，也能生成角色、场景、对白，甚至设计过去难以实现的视觉效果。

AI降低创作门槛，让更多普通人拥有表达自己的机会。一个没有专业摄影设备或影视制作经验的人，也可以把脑海中的画面呈现出来。但工具的进步，并不意味着我们不再需要判断能力。尤其当创作涉及国庆、国旗、国家象征和共同记忆时，创作者面对的就不只是趣味或“好不好玩”的问题。

国庆对不同年龄的人有不同的意义。有人想到的是庆典和烟花，有人想到的是学生时代参加国庆活动的回忆，也有人想到的是新加坡一路走来的发展历程。这些共同记忆，并不能简单用娱乐价值来衡量。

AI生成内容还有一个值得关注的问题，就是它越来越逼真。今天可能是一部带有娱乐性质的国庆AI短剧，明天也可能是一段看起来与真实新闻无异的虚构视频。当影像让人越来越难以分辨真假，我们需要的就不只是更好的AI技术，也需要更强的数码素养。观看一段视频后，不应马上相信；看到一张照片，也不应急着转发。创作者须要意识到作品可能产生的影响，观看者也要培养核实信息的习惯。

当然，国庆的表达方式可以是多元的。有人喜欢唱爱国歌曲，有人喜欢拍摄烟花，有人写文章，也有人选择漫画、短视频或AI来表达自己。时代在改变，表达方式自然也会改变。我们没有必要要求每一部国庆作品都必须严肃、庄重、千篇一律。一个有活力的社会，也应该给幽默、想象力和不同的创作方式保留空间。

AI可以帮助我们把过去难以实现的画面呈现出来，却无法替我们回答几个更重要的问题：为什么要这样呈现？想表达什么？这样的表达会带来什么影响？这些问题，最终还是要由人来回答和判断。

一部国庆AI短剧引发热议，表面上看，只是一场关于“好不好看”的网络讨论，但往深处看，它也提醒我们：当科技给予我们越来越大的创作自由，我们就须要承担越来越大的责任。无论科技发展得多快，自由创作的另一面是尊重，无限想象的另一面是边界。这或许才是AI时代，我们最须要学习的一门“新功课”。