8月9日是新加坡国庆日。走过一甲子的发展路程，新加坡蜕变成世界大都市之一。公共组屋鳞次栉比，交通四通八达，市区高楼林立，城市绿茵处处，樟宜航空枢纽连接全球上百座城市，港务集团码头拥有连接全球600多个港口的网络，经济繁荣，社会和谐，人民安居乐业。

今年国庆开启新一甲子的征程，未来有挑战，也充满机遇。无论前方是荆棘或坦途，狮城这一小红点必将迎难而上，顺境时保持谦逊，逆境时积极进取，以无畏无惧、敢闯敢拼、坚韧不屈的信念与精神，向另一个高峰攀登。

国庆庆典10年后再次回到国家体育场举行，通过现代科技展现各式表演。其中，无人机表演须具备非常高的精准度，300台无人机在有限的空间里，与舞者在空中互动，也呈现出樟宜机场第一搭客大厦的艺术装置“小雨滴”。表演过程通过不断变换组合来展示科技的力量，带给观众一场视觉上的飨宴。

另一个令人印象深刻的表演环节，是两个儒艮造型的大气球以及一只只海龟造型道具缓缓“游向”大海，与背景中点点繁星般的灯光相互辉映。新加坡在未来必将如同这些海洋生物游向更广袤的海洋一样，迈向更大的国际舞台。

过去一年，世界各地不时发生战争和冲突事件，导致能源危机和供应链受影响，连带物价、油价上涨，影响人民的生活。以规则为基础的国际秩序，过去奉行的多边主义被严重侵蚀，小国如新加坡面临新的挑战。

但是，新加坡不能坐等新秩序的诞生，须如同过去一样，掌握自己的命运。如冠病疫情期间，我国积极应对、寻求对策、科学管理，面对批评不退缩，面对赞誉保持谦卑，最终渡过难关。

今年国庆庆典的主题“未来无限，前进吧，新加坡！”也说明即使国际局势、地缘政治不断改变，我国只要人民上下一心，展现对未来的信心，机遇依然无限。

在此祝贺新加坡独立61载，前景无量，国泰民安！