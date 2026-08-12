读了韩咏梅在《早报星期天·想法》发表的《让人弱智的人工智能短剧》一文，我很赞同文中的观点。我空闲的时候也喜欢刷短剧。这些两三分钟一集，一般只有30至50集的短剧，半个多小时就能看完，对平时忙碌工作的人来说，的确是个不错的消遣选择。

短剧的内容即使曲折精彩，却往往非常荒谬、不合逻辑、不讲人伦道德，而且严重败坏社会风气：一个已婚女人可带她的白月光（男闺蜜）到家里，命令丈夫睡沙发，房间让给她和白月光睡；未婚妻对深爱她的未婚夫说，让她先去和富家子结婚生子后，再来和他完婚；妻子、丈母娘和小舅子把男子当提款机，无论买房或买车，生活中的所有开销都全由他负担，还天天遭恶毒丈母娘咒骂，甚至扇耳光；父母对亲生儿子辱骂虐待，对养子却百般苛护，要什么给什么，更听信心机恶毒的养子的诬陷，把心地善良、品学兼优的亲生孩子话活打死。

已有好多观众在评论区呼吁政府严厉取缔这样荒谬且完全不合逻辑，败坏人伦道德，严重破坏社会风气的短剧。我们或许须要严格筛选对国家和社会有正能量的短剧。