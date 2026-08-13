技能创前程的中年培训补助，是我国社会政策中相当有意义的一环。我这么说，并非空谈——我自己正是这项计划的受益者。不过，我在申请过程中，发现一个制度上的结构性空隙，值得提出讨论。

我今年59岁。多年前，我曾分两次领取合计1500元的早期技能创前程补助，用于完成第一次职业转型，让我保持就业竞争力。我的技能创前程补助因此已全额使用。

我陆续自费考取九项ISO主任审核员资格，涵盖质量、环境、职业健康安全、信息安全、业务连续性、能源管理，以及最新的人工智能管理体系等领域。我的下一步，是将审核专业延伸至数据中心领域，考取国际认可的TIA-942数据中心标准相关审核员资格。以本地人工智能与云计算产业的发展速度来看，这正是技能创前程理应大力支持的转型方向。

根据技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme）的规定，4000元的补助只适用于完整资格课程、纳入技能创前程职业转换计划（SCTP）的课程，或与渐进式薪金模式培训要求挂钩的课程，单独的短期课程一般不在范围内。我须要修读的四项课程，都是两天至五天的短期密集课程，因此都不能使用补助；SCTP目前也没有涵盖TIA-942审核课程。

我认为，这个问题并非数据中心领域独有。纵观整个审核与合规行业，主任审核员资格几乎都是以这种短期密集课程的形式培训，而非文凭或学位课。我自己的九项ISO主任审核员资格，也是这样考取的。如果短期课程被制度性排除在补助范围之外，等于间接排除一整类合理且市场需求殷切的中年转型路径。这并非只是我个人的情况。

整个课程的总费用接近1万6000元。我并非要求政府全额资助，我愿意承担大部分费用，但我希望看到的，是为持有受认可专业资格，但想修读的课程尚未纳入SCTP名单的年长员工，设立个案申诉机制；同时也检讨短期课程的排除条款，是否应该为审核、合规等本就以短课形式培训的专业，另作合理安排。

精深技能发展局与劳动力发展局今年7月1日合并为技能及人力发展局，或许正是检讨并补上这个空隙的合适时机。