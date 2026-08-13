近年来，社会越来越关注Z世代面对的升学、就业和生活压力。然而，随着人口老龄化，像我这样属于婴儿潮世代的人，也有着另一种鲜少被讨论的烦恼——如何在仍有能力工作的情况下，继续保住工作。

新加坡近年来提高退休年龄和重新雇佣年龄，并鼓励企业继续聘用健康、有经验的年长员工。这是一项值得肯定的政策，不仅有助缓解劳动力短缺，也让愿意继续为社会作出贡献的年长者，能够保持经济独立和生活重心。

然而，最近的一段经历，却让我体会到，政策目标与职场现实之间，仍然可能存在一道不小的落差。

去年3月，我在服务10多年的一家公共机构达到退休年龄后，获得一份为期三年的重新聘用合约。当时，我十分珍惜这次机会，也希望能够继续工作几年，为机构贡献自己的经验。

然而，不久后，上层忽然告知我部门正在进行岗位调整，我必须把手头上与信息技术（IT）相关的工作，分配给其他几位年轻同事，然后从事一些我完全不熟悉的任务。我可选择放弃现有岗位，重新申请内部职位。在综合考虑未来的发展和就业前景后，我最终选择离开服务多年的机构。

离职后，我立即通过技能创前程职业转换计划，报读为期三个月的全日制人工智能课程，以更新我的IT专业知识，以及提升竞争力。我也陆续申请一些与自己经验相符的职位，包括曾经熟悉的工作领域。然而，一年多过去了，却始终没有得到任何面试机会。

这段经历让我开始思考：对于年长专业人士而言，真正困难的，也许不是退休，而是离开原有岗位之后，重新进入就业市场。年轻求职者可以凭学历和潜力寻找机会，中年人士还有时间累积新的经验，但对于60多岁的求职者，即使拥有几十年的专业经验，也可能因为年龄、薪资预期，或企业对培训成本的考量，而在求职过程中处于不利位置。

因此，我认为鼓励延长就业年龄固然重要，但更重要的是如何真正落实这项理念。如果基层和中层管理者未能充分认同资深员工的价值，再好的政策，也可能在执行过程中大打折扣。

当然，我并不认为自己的经历足以代表所有机构或企业的做法。事实上，也有不少雇主一直积极聘用和重新雇用年长员工。然而，随着人口持续老龄化，相信未来会有越来越多专业人士面对类似的处境。因此，我们更应关注政策落实与职场文化之间是否仍存在差距。

一个社会是否真正尊重和珍惜年长者，并不仅仅体现在延后退休年龄，更体现在当年长者仍有能力且愿意贡献时，是否能获得公平而有尊严的工作机会。