最近读到一则报道，一名巴士车长在路上看到跑车起火，在路旁安全停车后协助灭火，我的第一反应是敬佩。遇到突发事故，愿意停下来帮助一个陌生人，这份热心值得肯定。

不过，这件事也让我想起自己曾经遇到的一幕。有一次，我们公司一名员工发现一辆罗厘冒烟，第一反应也是赶紧拿起灭火器上前处理。他的出发点很简单，就是希望在着火前尽快控制风险。可是，当他离罗厘几米时，才发现车轮部位已经非常灼热，情况远比从远处看到的烟雾还危险。若继续贸然靠近，一旦轮胎因高温爆裂，手里有灭火器也未必能够保护自己。

这件小事给我留下很深的印象。当遇到紧急情况时，人往往会出于本能想着“赶快做些什么”，特别是看到火患、交通事故或有人需要帮助的时候。然而，真正重要的第一步并不是马上冲上前，而是先看清楚现场还有什么危险。

火患尤其如此。除了眼前看到的烟和火，还可能涉及高温轮胎、燃油、电池、电流、移动中的车辆，以及其他不容易立即察觉的风险。一个原本想帮助别人的人，如果没有先判断现场情况，也可能转眼成为须要被救援的人。

我从长期培训工作中深刻体会到，真正有效的安全训练，并不是让人记住最多步骤，而是让人在压力下仍懂得先观察、判断，再行动。有些时候，及时报警，让周围的人远离危险并等待专业救援，比立即靠近现场更正确。

这套思维其实可以更广泛地融入我们的急救和社区安全教育。除了教导公众如何使用灭火器、进行心肺复苏等技能，也可以加入更多简单的情境练习，让大家养成一个习惯：先确保自身安全，呼叫专业援助，再判断自己是否具备安全介入的条件。

这并不是要让大家遇事袖手旁观。相反，一个社会最可贵的地方，正是陌生人需要帮助的时候，仍有人愿意停下脚步并伸出援手。最重要的是，除了热心帮助，如果再多一点风险判断，就能让这份善意发挥得更好。