小六华文口试星期三开始，第一天的题目就让不少家长“大跌眼镜”。

家长纷纷在社媒发文和留言，考题竟是“住宅安全”。在新加坡这个治安良好的国家，孩子每天出入有门禁、邻里相处和睦，要他们谈“如何加强住宅安全”，似乎有点无从下手。学校准备的资料，多是环保、敬老、关爱邻里等“标准题型”，这一题确实出乎意料。

不少家长感叹：孩子准备那么久，到头来像是“竹篮打水一场空”。但我细细一想——此“空”非彼“空”。

换个角度看，这或许是一次刻意的“脱稿测试”。过去许多孩子走入考场，靠的是熟读成诵、倒背如流。那样的表现固然流利，却未必是真正意义上的“口试”，更像是一场记忆力的检阅，而非表达力与思辨力的展现。

我在社媒上读到一名母亲的分享：孩子被问到“如果进门的人并非坏人，误会了怎么办？”孩子的回答是“那下次请敲门”。短短一句话，朴素、直接，没有任何华丽的修饰。但这就是一个12岁孩子最真实的想法。 它或许不够“标准”，却比任何背出来的答案都真实。因为那是孩子用自己的眼睛观察，用自己的头脑思考后得出的结论。

世界每天都在进步，人工智能时代已经来临，任何资料一搜便得。背得多，已经不再是优势；想得深，才是人类不可替代的武器。孩子须要具备的，或许不再是满腹“标准答案”，而是面对未知时独立思考、即时应对的能力。

我家孩子也是第一天的考生。说实话，我对他的临场发挥也有些担忧。但冷静下来后，我告诉自己，也告诉孩子：世界唯一不变的，就是变化本身。没有一场考试能预先“十全准备”，人生更是如此。与其焦虑题目“超纲”，不如借这次经历，让孩子明白他们为考试付出的努力并没有白费，那些积累的字词、句式和语感，依然是表达基础，面对未知时才有能力组织语言，说出自己的想法。

那一刻我也意识到，我们这一代人和孩子这一代，已经不同了。我们当年靠熟读范文、背诵佳句应付考试，但今天的他们，面对的是一个瞬息万变的世界。他们需要的不是装满答案的头脑，而是随时应对变化的底气。这才是口试真正的意义。

想对所有小六家长说一句：考完了，先抱抱孩子。告诉他们，在考场上面对没练过的题目，本身就是一种勇气。至于结果，交给教师评分吧。我们教会孩子的，从来不只是考试，而是面对变化时的那份从容。