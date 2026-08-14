一年一度的中元节又到来。随着网络平台和社交媒体普及，官方和民间团体都在各平台陆续发布关于中元节的信息，内容围绕中元节的来源、习俗、禁忌等等。姑且不论信息是否完全正确，但名称的英译却值得深思。

中元节源自古代中国，汉代道教正一道创始人张道陵天师提倡“三元信仰”，即上元节正月十五天官赐福，中元节七月十五地官赦罪，下元节十月十五水官解厄。这三位尊神，在道教地位崇高，其中上元节的夜晚就是我们所熟悉的元宵节，中元节是农历七月普渡期，祈求地官大帝赦罪，为鬼魂提供救赎的渠道。据史书记载，至唐代，中元节尤其盛行。同样落在农历七月的佛教节日盂兰盆节，也和中元节相互融合，演变成共同祭祖、普渡孤魂的民俗节日 。

中元节的宗教色彩浓厚，背后包含道教和华族对鬼神、灵魂的观念，注重普渡无祀孤魂。在历法与季节上，农历七月也是小秋，自古便有祭祖的活动。华族先辈把信仰带到南洋，保留许多历史悠久的习俗，之后融入本地特色。

由此可见，中元节是一个内涵非常丰富的节日，但很可惜，它的英译却令人啼笑皆非。英文”Hungry Ghost Festival”的意思是”饿鬼节”，根本不是”中元节”的意思，也反映不出节日的意义，甚至带有贬义。中元节祭祀的对象不是“饿鬼”，因为祭祀对象里也包含祖先。这个节日并非阴森可怕，而是体现对无祀孤魂的慈悲，对众生忏悔赦罪的接纳，以及对祖先的奉祀。

相较之下，盂兰盆节的翻译比较恰当。盂兰盆节源自印度佛教，英译一般为”Ullambana Festival”，直接保留梵文，原汁原味。其他节日亦是如此，例如卫塞节译为“Vesak Day”，开斋节译为“Hari Raya Aidilfitri”。为何中元节不能英译为“Zhong Yuan Festival”呢？如此翻译，更能表达节日的真正意义。“中元”二字的发音也不算拗口，相信难不倒非华族人士。

中元节承载着上千年的信仰与习俗，本地道教徒和华族社群延续中元信仰，本身就值得鼓舞。希望大家能从历史、信仰内涵的角度多了解这个节日。