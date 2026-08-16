谨答复《联合早报·交流站》于8月10日刊登的苏今堃读者投函《应提高年长者保健储蓄扣除上限》：

我们理解年长者对自付医疗费的担忧，以及希望能使用更多保健储蓄。

保健储蓄计划设立的初衷，是协助国人为年老时的医疗保健需求未雨绸缪。这涵盖了范围广泛的医疗开销，包括数额较大的住院费用、终身健保计划（MediShield Life）保费、昂贵的门诊治疗（如癌症治疗和洗肾），以及慢性疾病管理和门诊扫描的定期费用。这些费用往往会随着年龄增长而增加。因此，保健储蓄计划在设计上，必须兼顾现在与未来的各种不同需求。

为平衡这些不同的需求，各项用途都设有提取顶限。这些限额普遍足以覆盖大多数享有津贴的住院和门诊治疗，且我们会经常检讨这些限额。

目前，患有简单慢性疾病的患者，每年最多可从保健储蓄提取500元；患有复杂慢性疾病的患者，每年的提取顶限则为700元。60岁及以上的年长者每年还可通过灵活保健储蓄计划（Flexi-MediSave），额外使用400元支付门诊费用。

从2027年1月1日起，用于慢性疾病和预防医疗的保健储蓄提取顶限有所调高：简单慢性疾病患者的限额将提高至700元，复杂慢性疾病患者则提高至1000元。这些改善措施预计将惠及包括苏先生在内的90多万名患者。

在享有政府津贴、保险赔付并动用保健储蓄后，若仍面对支付医药费的困难，患者可向公立医疗机构的医务社工求助。

保健卫生部

保健财务团

财务政策司长

侯伟权