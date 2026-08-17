中秋将至，牛车水不再于两条主要街道悬挂大型灯饰，转而在牛车水广场、万达街等地举办灯笼展，并邀请居民亲手写下祝福语。

筹委会解释，24年前牛车水开始举办中秋节庆祝活动时，大型灯饰尚不普遍；如今，滨海湾花园和裕廊湖花园等主要景点，也常见类似规模的节庆装饰，因此认为是时候作出改变，将焦点重新放回牛车水社区。这样的改变可以理解，但对许多在新加坡生活多年的居民而言，牛车水的中秋灯饰，早已不只是节庆布置，更是一段集体记忆。

历年的灯饰未必尽善尽美。嫦娥的造型曾被笑说“不够苗条”，甚至被戏称为“刚哥”；人物表情有时也被嫌过于严肃，一些标语和设计更曾引起热议。可即便“吐槽”不断，大家还是会一边评论，一边到牛车水走走看看。如今想来，这些“吐槽”或许本身就是一种参与，也是节庆气氛的一部分。

今年若不再有横跨街道的大型灯饰，少了那片灯火通明的景象，牛车水的中秋是否会因此少了独特的气氛？

对年轻一代而言，或许只是少了一个拍照打卡的地方，但对许多老居民来说，消失的却可能是一项伴随他们成长多年的节庆记忆。有居民坦言，今年少了大型灯饰，心中难免失落。过去每年中秋，总要带着孩子前来，遥望巨型嫦娥与玉兔，孩童雀跃欢呼的模样，至今仍历历在目。那些灯饰，也成为一家人共同留下的回忆。

当然，传统并非一成不变。时代在前进，庆祝方式也可以创新。让居民亲手在灯笼写下祝福、亲手挂灯笼，把节庆活动带回社区，未尝不是一种有意义的尝试，也更富有人情味。

或许，争论的重点并不在于灯饰该不该取消，而在于我们如何在创新与传承之间取得平衡。新的庆祝方式能否在公众心中，留下与过去大型灯饰同样深刻的印记，仍有待时间验证。

个人认为，创新与保留传统并不矛盾。牛车水可以探索新的庆祝形式，同时也可考虑保留一两处经典灯饰。毕竟，一个地方的节庆特色一旦形成，便会逐渐成为居民共同拥有的城市记忆。

过去的牛车水灯饰，或许并不完美，却年年陪伴大家走过中秋。今年灯笼依旧会亮起，祝福依旧会写下，但当我们走在少了大型灯饰的牛车水街头，或许会忽然发现：有些习以为常的东西，只有在消失以后，才知道它早已成为记忆的一部分。

牛车水的中秋节庆祝方式可以改变，但属于这座城市的节庆记忆，是否也值得留下一盏灯？