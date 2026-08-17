读了《联合早报》8月14日的《环境局吁七月祭拜时维持公共区域整洁》，得悉国家环境局提醒公众在祭拜场所遗留香烛及祭祀用品，可能会被视为乱丢垃圾的行为。

在祭拜场所排列香烛，并在祭拜仪式结束后暂时留下，并不单纯是为了方便或随意弃置。这些香烛在传统上被视为“引路灯”，为孤魂野鬼指引方向，引导它们到适当的地方接受供奉和超度。这项习俗在我国已流传许多代，尤其在道教信众当中，更是代代相传的宗教传统。

因此，我们是否应该思考：这种具有悠久历史和宗教意义的传统习俗，是否应与一般意义上的乱丢垃圾完全等同看待？

当然，维护环境清洁、公共卫生，以及防止造成环境污染，都是合理而重要的考量。宗教习俗也不应成为随意弃置垃圾、制造公共滋扰的借口。然而，有意弃置垃圾与作为宗教仪式一部分而留下的祭祀用品，两者之间是否存在一定的区别，值得进一步讨论。

与其单纯以保持我国“绿色、清洁”为由，限制甚至禁止这些传统习俗，当局是否可以考虑采取较为灵活和务实的做法？

与此同时，我认为新加坡道教总会也应就此课题发表意见。究竟这些传统做法，在道教信仰中具有怎样的宗教意义？哪些环节是宗教仪式中不可或缺的，哪些则可以在不影响传统意义的情况下适当调整？

这个问题并不只是“我国应保持清洁和绿色”这么简单。它同时也涉及一个现代社会如何在环境管理、公共秩序与尊重传统宗教文化之间取得平衡。毕竟，这些传统习俗已在新加坡流传数代。与其一刀切地视为“乱丢垃圾”，或许更值得考虑的是，在维护环境清洁的同时，是否可以为传统宗教习俗保留合理的空间。

也许，新加坡道教总会应主动与有关当局沟通，说明这些传统习俗的宗教意义，并共同寻找一个既尊重传统信仰，又符合现代环保和公共卫生要求的可行方案。这或许才是一个多元文化社会在传统与现代之间应有的态度。