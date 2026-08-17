国家发展部宣布在吉门营房和金文泰斜阳大道马裕树林一带的住宅发展计划后，截至7月28日，共收到3572份公众反馈，其中吉门营房项目占860份。如此热烈的回应实属罕见，足见这两个项目对附近居民以及热爱自然的国人影响深远。当局近日决定调整规划，在两处地段保留比原方案更多的绿地，但兴建的住宅数量将相应减少。

我住在直落布兰雅区，一个非常靠近吉门营房和花柏山的组屋区，四周环境清幽，绿林环绕。30多年来，我和邻居都把这里当作晨运和散步的理想去处，日日享受大自然的馈赠。正因如此，我完全理解为何许多人反对将吉门营房附近高达六成的绿地用于建设住宅。

建国61年来，我国的绿化政策享誉国际，“花园城市”美称得来不易。如今若为了增加优质住宅地段而不惜牺牲宝贵的“绿肺”，无异于杀鸡取卵，决策者应当深思熟虑。

“绿肺”这个概念是指城市中大片能够净化空气、调节气候的绿地或森林，如同人体的肺脏为全身供氧一样，为城市提供不可或缺的生态功能，也直接关系到附近居民的身心健康。

有人说，吉门营房一旦过度开发，势必严重破坏当地的生态连通性，甚至会影响该区鸟类、蝴蝶、昆虫等生物的迁徙路径；更糟的结果是可能导致南部山脊与海岸地带的某些稀有生物的物种孤立灭绝。为了经济发展，我们真的愿意付出如此代价吗？

诚然，新加坡土地有限，我们必须把握及善用每一寸土地资源。不过，据我所知，许多直落布兰雅居民宁可选择重建旧组屋，把组屋建得更高，也不愿牺牲这片难得的绿肺。这充分说明，在住房需求与生态留存之间，绿肺在住宅的各项环境因素中，已被视为最为珍贵的资产之一。

因此，我衷心希望有关当局能慎重重新审视，是否一定要在这两处兴建如此密集的住宅。这真的是目前唯一可行的方案吗？即使这两项发展势在必行，也请尽量保留最大面积的绿地，让囯家的发展能与自然共生，让我们的子孙后代仍能享有美丽青翠的绿地。

相信凭着智慧与远见，我们必能在住房需求与生态保育之间找到最佳平衡点，既满足民生所需，也守护这片绿色家园，为新加坡未來的城市规划和永续发展，写下更美好的篇章。