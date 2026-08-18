谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于8月12日刊登的吴禹彤同学投函《正视性教育以确保青少年身心安全》：

我们认同吴同学的看法，即有必要教导年轻人如何保障自身安全、明确表达个人界限，并在需要时求助。

教育部致力于让每名学生做好准备，以便在面对性课题时，能做出明智且负责任的抉择。在学校，我们根据学生不同的成长阶段和年龄，因材施教：从小学的品格与公民教育（Character and Citizenship Education）课程一路贯穿至高中阶段，并辅以中学阶段的科学和生物课，来传授性教育。

从小学一年级起，学生都会学习不论在线上或线下，尊重、隐私和安全的重要性。学校也教导他们分辨“好的触摸”（good touch）与“不好的触摸”（bad touch）、辨识危险情况、清晰表达个人界限并自我保护。此外，学生也会认识到，任何形式的性虐待和性剥削都是绝对不容许的。到了中学和高中阶段，学生则会通过情境模拟和角色扮演，学习如何建立健康的人际关系，尊重并坚守自己对性要求说“不”的权利，以及理解逾越这些界限所带来的社交情绪与法律后果。

在各个学习阶段，学生都会学习保护自己免受性虐待和性剥削的相关法律，以及可行的求助途径。学校也设有通报机制，让学生在遇到不当行为，或担心同学可能面临危险时，能够及时呈报并寻求支援。

我们赞同吴同学的看法，即单靠学校的力量是不足够的。家长在守护孩子的身心健康与安全方面，扮演着同样关键的角色。家长可以巩固孩子在校所学，并营造一个让孩子感到安全、敢于倾诉的家庭环境。我们鼓励学生继续与值得信赖的成年人（如父母、教师和学校辅导员），针对性课题进行坦诚和开放的交流。为协助家长引导孩子，教育部也在官方网站（https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/our-programmes/sexuality-education/stakeholders）上提供有关健康性观念、成长与发育的精心整理资源。

教育部会定期检讨性教育课程，以确保它能有效应对年轻人当前所面临的挑战。我们会继续着重于个人安全与求助途径，并与家长紧密配合，共同教育、引导和守护我们的年轻一代。

教育部

学生发展课程司（第一司）统筹司长

卢炜桢