最近，一名云吞面老摊主因为觉得女孩可爱，摸了摸她的头，结果被女童父亲推倒在地，事件引发社会关注。网上有人利用科技，将闭路电视画面处理得更加清晰，从中辨认出女童父亲的样貌，展开人肉搜索。

不少公众对这名父亲的行为感到不解，认为他的反应过激。老摊主不过轻轻摸了孩子的头，而且是在公共场所，也是在女孩母亲眼前，何须如此大的反应？又何以如此对待一名老人？

从我们看到的画面而言，这样的疑问不难理解。然而，我们看到的是一个瞬间，一个人的反应，却未必始于那个瞬间。

精神分析学创始人弗洛伊德的无意识理论认为，人的心理活动并不全部存在于我们的意识之中。一些被压抑的记忆、恐惧、欲望、冲突和情感，即使没有被我们清楚意识到，仍可能影响我们的情绪、判断和行为。过去的经验和内在冲突，也可能在特定情境下被触发，影响一个人当下的反应。

当然，我们并不知道这名父亲过去经历过什么，也不能仅凭一段闭路电视画面，就对他的心理状态作出判断。弗洛伊德的理论在这里给予我们的，与其说是一个答案，不如说是一种提醒：我们看到的是一个人的行为，却未必看得到形成这个行为的全部经历。

理解一个行为背后可能存在我们不知道的原因，并不等于认同这个行为。无论背后有什么原因，伤害他人就须为自己的行为承担责任。然而，承担责任是一回事，在网络上被人肉搜索，甚至遭受铺天盖地的谩骂和羞辱，又是另一回事。

尤其值得注意的是，事件中的女童也目睹整个过程。她看到父亲与老人发生冲突，也可能看到事件之后社会对父亲的评价和攻击。这些同样会成为她成长经验的一部分。成年人如何处理冲突，社会如何对待一个犯错的人，都可能成为孩子观察和认识世界的素材。

我们如何看待世界、如何回应他人，并非始于今天。过去的经验一点一点累积，逐渐影响我们认识自己、他人与世界的方式。当相似的情境再次出现时，过去留下的痕迹，也可能再次影响我们的反应。同样的，我们今天给予别人什么样的回应，也可能成为别人明天所携带的一段经验。

多一分克制，多一分善意，不是纵容错误，而是在承担责任之后，让错误止于当下，而不是继续成为下一段伤害的开始。