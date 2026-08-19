谨答复《联合早报·交流站》于8月1日刊登的梁顺德读者投函《新组屋电源频跳闸影响居民生活》：

建屋发展局已建立一套健全的质量保证框架，以维持组屋项目的质量标准，这包括确保组屋的电力装置符合行业规定。在屋主领取钥匙前，建屋局已检测梁先生单位的电力系统和线路，并确认它们的状态良好，运作正常。

梁先生曾于2025年8月和2026年6月，通报他的单位出现跳电的情况。在这两次事件中，我们的检测均显示，该单位配电板内的电线并无松脱，输送至单位的电网电源供应也一切正常。不过，我们注意到梁先生在装修时，在单位内安装额外的电源插座。因此，我们向梁先生说明，他应联系装修承包商和持照电工，以作进一步调查并解决问题。为协助梁先生，建屋局近日已安排人员上门检测他的单位，并建议他联系持照电工提交所需文件，同时与新能源集团作出测试安排，以确保所做的改动符合监管要求。

屋主应只聘请持照电工，以确保单位内的所有电力工程，都以安全且负责任的方式进行。若单位内进行电力改造工程，屋主所聘请的持照电工就必须对改造后电力装置的完好与安全负起全责，并确保所有工程均符合行业规定。

建屋发展局

处长（建设服务及保修）

谢定娟