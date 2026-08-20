一个国家开始同时采用两套不同的医学标准时，它所面临的已不只是医学问题，而是标准问题。

作为一名西医诊所业者，我反对将中医纳入健康SG（Healthier SG），也反对以“中西医结合”的方式管理病人的长期健康。我看不到足以支持这一政策方向的证据。

一种疗法存在于市场，属个人选择；进入国家体系，则意味着公共资源、公共信誉的介入。这不是文化问题，而是公共政策问题。

健康SG建立在循证医学与预防医学基础之上，强调疫苗接种、筛查、慢性病管理、运动干预及健康教育。这些方法之所以被采纳，不是因为古老或流行，而是因为经过研究、验证，并持续接受检验。

现代医学并不完美，甚至经常推翻过去的结论。但这恰恰是它的重要特点：允许自己被证明错误，并依据新的证据不断修正、迭代。

相比之下，中医建立在阴阳、五行、经络、气血等理论体系之上，这些概念至今仍缺乏明确、统一且可重复验证的定义。一个建立在循证医学基础上的国家健康管理体系，为什么要同时采用另一套完全不同的理论体系？

一种疗法如果有效，就应接受检验；符合标准，就纳入现代医学；尚未被证明有效，应继续研究，而不是提前获得制度认可。关键从来不是东方还是西方，而是能否经得起证据检验。

除了证据标准，监管上的差异也值得关注。现代医学的医生和机构受到严格监管，不能夸大疗效或作出缺乏依据的承诺。然而现实中，却经常能看到中医关于“排毒”“祛湿”“调理体质”“增强免疫力”等宣传，其中不少概念及疗效宣称缺乏充分证据。

于是出现一种倒挂：证据要求越严格的领域，受到的限制越多；证据基础越薄弱的领域，宣传空间反而越大。中医部分加入健康SG，患者无法区分有效中医和无效中医。

更重要的问题是：为什么中医可以例外？

如果中医可以因为“文化传统”“民众使用习惯”或“预防保健理念”进入健康SG，同样历史悠久的马来传统医学佳木（Jamu）、印度医学阿育吠陀（Ayurveda），是否也应获得同样待遇？

如果答案是否定的，为什么中医例外？如果答案是文化或历史，其他传统医学为何不行？如果答案是证据，中医就应和其他疗法一样，接受同一套疗效、安全性、成本效益及公共资源合理性的审查。

任何体系都不应天然享有例外地位。一旦存在例外，标准本身也就不再是标准。

围绕中医的争论，很多时候更像文化讨论，而不是医学讨论。中医最特殊的地方，或许并不在于“医”，而在于“中”。

然而，这里是新加坡。医学进入国家医疗体系，不应因为它古老、流行或承载某种文化认同。它之所以被纳入体系，只应有一个原因：证据。

因此，我反对将中医纳入健康SG，也反对以“中西医结合”的方式管理病人的长期健康。