每当政府发放邻里购物券，网上总有人抱怨很快就花完，认为这笔补助没有太大作用。但问题真的只是购物券不够吗？

最近，我在社交媒体看到一名男子在视频里说，购物券很快就用完了。可是继续看他的消费内容，才知道他曾花约22元买一份“日式薯条”（Japanese Fries）。花22元买薯条当然是个人选择，但如果使用购物券购买这类价格较高的食物，甚至吃海鲜、吃螃蟹，是否应该在抱怨购物券不够用之前，反思自己的消费方式？

邻里购物券并不是政府突然送给我们的一笔意外之财，让大家提高消费标准，而是帮助家庭减轻日常开销负担。国人可以使用超市购物券买日常食材和日用品。如果觉得超市的日用品贵，也可善用邻里购物券在邻里商店购买，不一定只用于在咖啡店或小贩中心用餐。我们每次购买这些日用品时，可能不觉得太贵，但一个小家庭每个月都在消耗。若使用购物券购买，省下来的是未来几个月原本须要从自己口袋拿出的现金。

更何况购物券有相当长的使用期限，根本不须要一拿到手就急着花完。平时每周逛超市买菜，可以慢慢了解价格，知道不同的物品平时卖多少钱，什么时候促销，不急着用的东西若价格高，可以等促销时再买。选择购买真正需要的东西，才是善用购物券。

如果把邻里购物券集中购买家庭消耗品，对一个小家庭而言，可减少半年至九个月的开销。相较之下，如果用于餐饮上的消费，当然很快就会觉得不够。偶尔吃好一点、犒劳自己没有错。但如果把补助当成额外收入肆意消费，花完后又抱怨政府给得少，问题恐怕就不只是购物券的金额。同样一笔钱，有人几天就花光了，有人可以用几个月，差别就在于怎么花。

邻里购物券的价值，不只是帮我们省下一笔钱，也是提醒大家善用补助，不要急着把它花掉，而是想办法让每一元发挥最大的作用。真正懂得善用购物券，就会发现它并不是不够用，而是能比想像中更有用。