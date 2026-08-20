读了《联合早报·交流站》刊登的《道教习俗是否等同于“乱丢垃圾”？》一文，我对作者的观点有不同看法。

我尊重传统祭拜，也理解香烛、金纸等物品在信仰中的意义，但国家环境局的提醒，并不是禁止人们祭拜，更不是否定传统，而是希望大家在进行传统活动后，也为共同生活的环境尽一份责任。

文中提到，香烛在传统上被视为“引路灯”，是为了给孤魂野鬼指引方向。我不禁想，祭拜后的供品如果迟迟不清理，往往先吸引成群的野鸟前来啄食。难道我们还要让孤魂野鬼和野鸟“抢食”，甚至吃野鸟吃过的供品吗？

当今所谓的传统习俗，从来不是一成不变的。以丧葬习俗为例，过去披麻戴孝、守灵多日，如今许多家庭已经简化丧礼；从传统花圈到电子花圈等，许多做法都随着时代、生活环境和社会需要而改变。

我们并没有因这些改变，就认为传统不复存在。因为真正须要传承的，是对逝者的尊重与追思，而不一定是某一种形式必须永远维持不变。

即然如此，为什么祭拜时的某些做法就不能调整？

过去的出殡习俗没有如今一把一把撒金纸，让金纸散落街头的做法。今天却有人把大量金纸撒得满地都是。这样的行为究竟有多少是真正不可改变的传统，又有多少只是后来形成的习惯？

如果祭拜结束后，我们多花一点时间，把自己的供品、香烛和祭祀用品妥善处理，我认为这并不会影响信仰，更不会否定传统。相反，这也是对清洁工和公众的一种尊重。

我尤其认为，对撒金纸这种会明显污染公共环境的行为，更应该有明确的劝导和适当的执法。

如果传统只有在不必自己承担后果时才被强调，而一旦要求自己清理，甚至可能面对处罚，就认为这是对传统的不尊重，我们是否也应该反思一下：我们究竟是在维护传统，还是只在维护自己的方便？

新加坡是一个人口密集、公共空间有限的城市。我们当然应尊重宗教与传统，但宗教习俗也不应成为免除公共责任的理由。