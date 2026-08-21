谨答复《联合早报·交流站》于8月7日刊登的潘先仪读者投函《将免费使用运动设施年龄下调至55岁》：

我们感谢潘先生的建议，即让55岁及以上的新加坡公民，也能免费进入ActiveSG游泳池和健身房。

我们同意，鼓励国人在较年轻时就保持活跃十分重要，而规律的体育运动，在预防性保健中发挥着关键作用。

让65岁及以上的新加坡公民免费使用ActiveSG游泳池和健身房，是一项旨在推动活跃乐龄、鼓励年长者保持身心活跃，并积极参与社交活动的针对性举措。我们也深知，在人生各个阶段保持生活活跃至关重要。

为了让体育运动更普及且收费大众化，新加坡公民和永久居民在使用ActiveSG设施时都享有津贴。55岁至64岁的人士可享有进一步的优惠，进入ActiveSG游泳池只需0.50元起，进入健身房则只需1.50元起。他们还可使用ActiveSG积分来抵消购买健身房和游泳池通行证的费用。

除了可用在ActiveSG设施，ActiveSG积分还可全额支付新加坡体育理事会针对年长者推出，旨在增强力量和活动能力的专项项目费用。40岁至59岁的人士可参加“40岁后的强身计划”（Stronger at 40），通过力量训练来改善因年龄增长导致的肌肉流失等问题。

在持续探索如何通过ActiveSG的各项设施与服务，更好地支持各年龄层国人，过上活跃健康的生活方式时，我们会将潘先生的建议纳入考量。

新加坡体育理事会

ActiveSG司长

陈福良