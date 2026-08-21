谨答复《联合早报·交流站》于8月15日刊登的洪婷婷读者投函《小六会考口试不按牌理出牌？》和8月17日刊登的王莉芳读者投函《口试可创新但不能忽略公平》：

我们感谢洪女士和王女士的反馈。

小六会考（PSLE）口试旨在评估学生的有效沟通能力，包括他们能否运用适当的词汇、句式和发音来表达想法并进行交流。考官不会针对特定学科或情境的专业知识评估学生，学生也无须在口试中硬背出特定的词汇、专业术语，或预先准备好的标准答案。

新加坡考试与评鉴局在制定全国考试（包括口试）方面，拥有一套既定的流程。负责制定小六会考考卷的专家小组，由考评局的评鉴专家以及教育部的课程专家组成。专家小组会确保考试题目与教学大纲相一致，以及不同场次的口试任务，能在适当且可比的水平上评估预期学习成果。

小六会考华文口试的录像，旨在为学生提供具体的场景，以便他们观察并表达看法。学生无须根据顺序叙述录像中的动作场景，以及说出或形容录像中的物品和特征。例如，在今年第一天的口试中，学生即使说不出“铁撬”（crowbar）一词，也不会被扣分。口试提示的设计旨在让小六学生能够轻松理解，从而使用熟悉的语言，并基于12岁孩子的视角和思维方式回答。若学生在会话过程中需要帮助，口试考官会提供额外提示，且学生不会因此被扣分。

具体而言，两场口试所采用的不同情境，在评估要求上是相当的，且主题均与学生在学校所学内容相契合。例如，今年第一天口试的主题“安全意识”，可追溯至小学三年级的华文课本。学生在三年级下册（3B课本）第15课中，已接触过有关小偷入屋行窃的情境，并在三年级上册（3A课本）第7课中，探讨过“社区安全意识”的主题。同样，第二天口试的主题“诚实”，也为小学三年级华文课本上册（3A）第7课《留张便条》所涵盖。这些主题反映学生课程中常见的场景和价值观。

新加坡考试与评鉴局

总裁

余立信