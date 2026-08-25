谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于8月19日刊登的唐雨蘅同学投函《青少年需要更多第三空间》：

我们感谢唐同学的投函。得知她与我们所见略同，也认为有必要为青年提供便利且温馨的空间，让他们聚集、交流并追求各自的兴趣，我们深感欣慰。

在我们为“新加坡青年计划”（SG Youth Plan）开展的交流活动中，青年表达的其中一个期许，就是希望能有更多空间让他们聚会放松、培养兴趣爱好或开展活动。此外，每五名青年中就有三人认为，这类空间能让他们有机会结识来自不同背景的人。

配合“新加坡青年计划”，我们已在全岛各地构建一个由12个青年空间（类似于第三空间）组成的网络。这些空间让青年可以随时到访、聚会、结交朋友、玩游戏，或参与专门为他们组织的有益活动。每个青年空间也配有青年社区建设者，以便直接与青年沟通互动并建立联系。

位于索美塞的*SCAPE是另一个充满活力的青年空间。目前，它在各层楼都为青年开辟休闲角落，让他们在这里聚集放松、温习功课，甚至和朋友一起练舞。展望未来，文化、社区及青年部致力于在2028年之前，将“索美塞地带”（Somerset Belt）打造成一个活力四射的青年聚集区。

有关第三空间的名单，可浏览“新加坡青年计划”官方网站：https://www.youthplan.gov.sg/connected/developing-third-spaces。使用这些空间以及参与它们的活动一般是免费的。青年可通过全国青年理事会的Discover网上平台（https://www.discover.nyc.gov.sg）报名参加这些活动，以及其他丰富多彩、基于兴趣的活动。

新加坡全国青年理事会

总裁

蔡大卫