我是今年小六会考的考生，参加第二天的华文口试。口试结束后，我阅读《联合早报》读者发表关于今年华文口试的文章，才进一步了解第一天“住家安全”的考题，以及家长和公众对于题目难度与公平性的讨论。读完后，我不禁想：如果第一天参加考试的是我，我会怎么回答？

有人认为，“撬棍”这样的东西离12岁孩子的生活比较远。其实，如果我不知道“撬棍”这个词，我会说：“那名陌生人手上拿着一个可以撬东西的工具。”我觉得，口试不一定要说出最准确的名词，重要的是观察画面，并用自己会的词语把意思表达清楚。

我也没有亲眼目睹陌生人拿着工具站在家门外的经历。不过，我平时有阅读华文报章的习惯，也会看《绳之以法》这类电视节目，父母和老师也常提醒我们注意安全。虽然未必亲身经历过新闻和节目里的事情，却让我对生活中的各种情况多一些认识。

因此，如果我在电梯里遇到可疑人物，我会保持警惕，不随便透露自己住在哪一层；如果发现陌生人在朋友家门外徘徊，我会建议朋友不要开门，先通知父母、保安或其他可信任的大人，必要时报警。

这些答案不是背出来的，而是把平时从报章、电视、学校和生活中看到、听到和学到的东西联系起来，才能举一反三。

第二天的口试主题是“诚实”，和第一天的“住家安全”完全不同。这也让我想到，无论遇到熟悉还是陌生的题目，真正派得上用场的，还是临场思考、组织语言和表达自己的能力。

我能够理解家长担心不同考试日期、不同题目难度是否公平。每一名考生都认真准备了很久，当然希望自己的努力能得到发挥。不过，我认为“没有经历过”并不等于“没有东西可以说”。例如，我可能没有见过“撬棍”，但我知道陌生人拿着工具在别人家门外徘徊是不寻常的；我可能没有经历过入屋行窃，但我知道遇到危险时不应该逞强，而应该找大人或警方帮忙。只要平时愿意阅读、观察和思考，陌生题目就不一定完全陌生。

老师平时也常提醒我们，应付口试不要只靠背标准答案，而要多阅读、多观察、多表达。经过这次口试，我更明白这句话的意思。背熟的答案未必刚好用得上，但平时阅读累积的知识，以及思考的方法，却可以运用在不同的题目上。

对我来说，今年口试最大的收获，不只是回答了哪一道题，而是明白更重要的道理：不知道一个词，可以换一种方式表达；没有亲身经历，可以运用平时所学，举一反三；遇到陌生的问题，更要冷静思考，回想生活常识和相关经验再回答。

我希望未来的华文口试既能继续鼓励学生独立思考，也能兼顾不同场次的公平性。因为真正有用的学习，不只是记住标准答案，而是在没有现成答案的时候，仍然能够清楚表达自己的想法。

（编按：文章观点来自作者本人，家长协助修饰文字。）