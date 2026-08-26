孩子发烧从来不会先查看父母的工作日程。学校临时通知提早接人，也不会因为家长当天有会议而改期。对双职工家庭来说，照顾孩子最令人疲惫的部分，有时并非事情本身，而是不断计算该由谁请假、还有多少假期，以及会不会让同事为难。

黄循财总理在国庆群众大会上宣布增加育儿假，新制度涵盖12岁及以下的孩子，每名在职父母可按孩子人数，每年享有8天至12天育儿假。政府也将承担所有法定育儿相关假期的费用，上限以内不再让雇主分担。

这项调整回应一个很真实的问题：孩子上了小学，照顾需求并不会突然消失。学龄儿童不再需要大人喂饭换衣，却仍会生病，也会面对考试压力、情绪波动和学校活动。过去，最小的孩子超过6岁后，每名父母一年只有两天延长育儿假，很容易在几次看诊后便用完。把年龄范围统一到12岁，更接近家庭实际生活。

按孩子人数增加假期，也承认一个简单却常被制度忽略的事实：两个孩子不是同一个孩子的事情做两遍。兄弟姐妹可能在不同学校，有不同的就诊和活动时间，也很少体贴地同时生病。多一个孩子，增加的不只是日常开销，还有大量无法预先安排的时间。

不过，纸面上“有假”，不等于父母真的敢请，有些员工按下请假申请键时仍会犹豫。手上的项目由谁接？同事会不会觉得自己总在缺勤？主管嘴上批准，考核时是否留下不好印象？尤其当孩子接连生病，父母很容易陷入一种隐约的歉疚：照顾自己的家人，会给团队添麻烦。

因此，政府全额承担儿童相关假期的费用十分重要，减轻企业的直接成本。但金钱只是其中一层。对小企业而言，一名员工临时离岗，即使工资有政府补贴，工作仍须有人完成。若没有人员替补、灵活办公和交接机制，压力最终可能落到其他同事身上，也让育儿假在职场中变得不受欢迎。

亲家庭理念不能只靠父母勇敢开口，也须要企业重新设计工作。哪些任务可以预先安排替代者，哪些会议能线上参与，哪些岗位能够采用弹性时间，都可以先谈清楚。主管的态度尤其关键。一次无须多解释的批准、一句“先照顾孩子”，往往比墙上的亲家庭标语更能让员工安心。

我们也不应默认照顾孩子总是母亲的责任。若公司习惯母亲请假、父亲继续上班，增加的假期仍可能加深女性的职业负担。制度把假期给予每一名在职父母，传递的正是共同照护的信息。父亲是否愿意使用，雇主是否同样支持，将影响这项政策能否真正改变家庭分工。

当然，更多育儿假不会自动让人决定生孩子。住房、教育焦虑、职业发展和照护人手，仍是年轻家庭必须考虑的问题。政策也无法消除育儿的劳累。但它至少表达一种态度：养育孩子所花的时间并非个人效率不足，而是社会必须承认和共同承担的成本。

我们常用金钱衡量家庭支持，时间却更难估价。孩子深夜发烧时，有人能陪在身边；第一次参加学校活动时，抬头能在人群里看见父母；情绪低落时，不必等到大人的年假获批——这些片刻无法存进账户，却会留在一个人的成长里。

新的育儿假值得欢迎。接下来要做的，是让它从一项可以查询的权益，变成父母能够自然使用的日常安排。一个亲家庭的社会，不只给父母更多育儿假，也应让他们在孩子需要他们时，能不必带着歉意请假。