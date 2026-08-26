今年的国庆群众大会，家庭成为一个重要关键词。

黄循财总理宣布一系列亲家庭措施，包括推出新的SG养儿育女配套、增加育儿假、进一步降低政府资助的学前教育中心托婴和托儿费用，以及加强住房等方面的支持。把这些措施放在一起看，会发现新加坡正在重新思考，社会应该怎样支持一个家庭把孩子养大。

新的SG养儿育女配套将取代现有的婴儿花红计划和多子女家庭计划，支持从孩子出生开始，延伸至1岁至16岁每年的养儿育女补助，再到17岁时的中学后延续教育户头填补；孩子在小学和中学阶段，也继续获得教育储蓄户头填补。

过去谈鼓励生育，政策焦点往往较集中在孩子出生前后。这次国庆群众大会提出的新方向，却把支持的时间轴明显拉长。为什么要从“孩子出生”走向“孩子成长”？答案或许就在真实的家庭生活里。

孩子出生，从来不是育儿责任的终点，而只是开始。婴儿时期，父母面对照护和重返职场；进入学前阶段，要协调托育、工作和接送；上了小学，还有学校假期、孩子生病和学习上的需要；到了青少年阶段，孩子生活上或许越来越独立，却仍然需要父母在学习、情绪和成长选择上的陪伴。现代家庭面对的困难，从来不只发生在孩子出生的那几年，而是随着孩子成长不断改变，并贯穿10多年的养育过程。

育儿假的调整尤其体现这一点。未来，在职父母只要育有12岁及以下的新加坡公民子女，每人每年可根据孩子人数享有8天至12天育儿假。新安排不仅考虑同时照顾多个孩子的负担，也反映许多父母面对的现实：父母缺的不只是资源，也缺时间。

孩子发烧时，需要的是有人照顾；学校临时有事时，需要的是父母能够暂时放下工作。政府也宣布，将在规定的报销顶限内承担所有法定育儿相关假期的费用，以减轻雇主负担。

制度提供育儿假，也须要职场给予父母安心使用的空间。否则，再完善的政策，也可能因现实顾虑而打折扣。同样的道理也出现在学前教育。政府提出，到2030年进一步降低政府资助的学前教育中心的托婴和托儿费用。对今天的双薪家庭而言，托育早已不仅是“有人帮忙照顾孩子”，而是家庭能够继续正常工作和生活的重要支撑。

这些问题之所以越来越重要，是因为现代的家庭结构已经改变。家庭规模缩小，双薪家庭普遍，有些夫妻身边没有祖父母可以随时协助；还有不少成年人既要照顾孩子，也要关心逐渐年迈的父母。当工作、育儿与照护责任同时出现，“养一个孩子”越来越难只靠家庭内部解决所有问题。

低生育率是新加坡长期面对的人口挑战。当育儿政策开始看见孩子长大的全过程，它所回应的，并不只是出生数字，更是现代家庭在成家和养育过程中面对的一连串现实压力，以及对未来的顾虑。

一个真正亲家庭的社会，不只是欢迎一个孩子出生，更应该让父母知道，在接下来漫长的养育路上，他们承担的是自己的责任，却不必独自承担所有的压力。最关键的不是怎么说服年轻人生孩子，而是让他们对建立家庭和养育下一代，重新拥有信心。