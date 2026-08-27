今年的国庆群众大会，黄循财总理谈到母语教育时说，我们不但要有“精英”，也要有“精华”。他也分享《海峡时报》记者通过看华语节目、听周杰伦的歌来帮助自己和孩子学习华文的经历。听到这里，我很有共鸣，因为我就是这样学会华语的。只是几十年前，没有人把这叫作语言学习。我只是喜欢听歌、看电视剧、读一堆娱乐影视杂志。

14岁那年，因为华文成绩不错，我被选中参加中学华文作文比赛。记得那年的题目是“一首心爱的歌”。我选的歌曲，就是那个时候很火的流行音乐，把陈淑桦的《梦醒时分》写成一篇乐评，结果夺下年级组冠军。中二的我对爱情懵懵懂懂，但已经懂华文歌词里的意思。李宗盛的歌词写着：“因为爱情总是难舍难分，何必在意那一点点温存。” 我当时未必经历过“难舍难分”，却知道这句话为什么好听，也开始知道华文可以这样写。

我的华语学习从来不只来自课本。除了《联合早报》的影艺版和娱乐周刊，《红楼梦》《三国演义》《射雕英雄传》都是必读，还在好奇心的驱使下看了琼瑶、亦舒等女作家的言情小说。

那个年代，歌手的专辑介绍和歌曲评论，对学生来说都是很自然的华文阅读。当时的我们没有今天的高科技，能随时搜索歌词。喜欢一首歌，哪怕是繁体字，也会把歌词抄下来，听不清楚便把卡带倒回去再听，看不懂的字就翻字典。18岁那一年，因为投稿频密的关系，我的第一份兼职就是在学生报《星期五周报》（《逗号》前身）当学生乐评人，实现“听歌自由”。再后来，我任职过娱乐杂志、后来再转型到区域商业内容管理。现在回头看，我的稳固的华文根基是在流行文化中扎下的。

这也是为什么，当今天我们讨论如何让年轻人继续学习华语时，我会想到流行文化。学校当然重要，家庭的语言环境也重要。但语言如果只存在于沉闷的课文和考试，很难让一个孩子真正产生感情。我们这一代人学华文，就是通过一句歌词、一句电视剧对白、一篇乐评、一份报纸，甚至是一张密密麻麻抄满歌词的纸。对我来说，那些歌词、小说、报纸和杂志也许看起来都只是娱乐，却构成我这一代人接触华语的一部分文化环境。

黄总理说，我们不但要有“精英”，也要有“精华”。也许所谓“精华”，不只是我们希望下一代记住多少传统文化，也包括他们有没有机会在自己喜欢的东西里面，找到一种愿意继续使用华语的理由。