黄循财总理在国庆群众大会上重申，双语政策和推广华语的方向必须坚持，但在维护华语的同时，也应为方言腾出空间，助国人衔接文化根源。黄总理还分享自己观看潮语版电影《给阿嬷的情书》的感想，提到听见阿嫲用方言说出”做人要有情有义”时，倍感亲切。

或许是近来不少国人纷纷发声，希望能延续方言在本地的传承与地位，总理也宣布政府对方言政策的调整：以方言为主要语言的电影，只要同时提供华语配音版本及华文字幕，在戏院的上映场次将不再受限；付费电视方面，对方言内容比率限制也将全面取消。至于我们熟悉的免费电视与电台的公共广播，则将继续维持以华语为主的方针，保留现有方言节目时段。

在须提供华文字幕这项条件上，似乎隐含方言没有文字这一预设，这一点笔者认为值得商榷。方言其实也是文化语言，无论是潮语、粤语或闽南语，本质上都属于中文，不仅是口语沟通的载体，也有书写形式，写的同样是汉字，与华文并无二致。港台电影配以中文字幕，早已是行之有年的做法。

至于免费电视与电台的公共广播方针，笔者认同应继续以华语为主，但能否给予方言更多一些的空间？例如可借鉴中国各地电视台的做法：主流仍是普通话，但节目中不排斥方言歌曲表演。笔者就曾在不少大型中国节目中，看到港星以粤语献唱。

再者，本地华语电视频道在播放韩剧、泰剧时，都提供“双声道”供观众自行选择，但周末播出的台湾乡土剧，以及偶尔播出的港剧，却没有这项选择，据了解只有上网络平台才能看到原音版本。甚至有些马来西亚中文节目在本地播出时，因方言成分较多，整个节目干脆全部配音。这种双重标准值得深思：难道与新加坡华族文化历史息息相关的方言，地位竟不如韩语、泰语?

说到底，我们双语政策面对的挑战，早已不是方言，而是英语的强势。正如总理所言，希望国人不仅成为”精英”，也要”精华”。推广双语政策与传承方言，二者并非对立，而是可以并行不悖的。对方言的认识与亲近，反而能让华文与中华文化的学习更添趣味、更显丰富多彩。