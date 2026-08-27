黄循财总理在国庆群众大会中谈到，新加坡的语言环境不断变化，在家中主要讲华语的家庭比率已降至约三分之一。黄总理也分享自己在成长过程中，接触不少华文华语内容。这说明，除了学校教育，媒体和流行文化同样可以是维持语言活力的重要渠道。

总理强调，语言要深入日常，须要多用、多学。我认为，要让年轻人真正愿意使用母语，关键不只是要求他们多学习，而是让母语进入他们每天主动接触的内容。

目前本地电视、电台和报章虽不时推出年轻人节目，但整体媒体生态仍偏向“老龄化”，定位都锁定在成熟受众，有进一步年轻化的空间。政府是否可考虑投入更多资源，打造一个真正面向青少年和年轻人的多元母语媒体平台，结合短视频、音乐、播客、游戏、知识娱乐、校园新闻及访谈，让年轻人在娱乐和交流中自然接触母语？

广播方面，也可以研究重新规划部分频谱资源的可行性，例如去年把频率归还给资讯通信媒体发展局的FM88.3及FM98.0，或更早前的FM99.5。这里并非建议立即恢复相关频道，而是希望有关方面可以先进行可行性研究，听取业界、教育界、家长和年轻人的意见。

我们也可以参考其他地区的经验，在专业人员指导下，让学校和学生参与特定时段的母语广播节目。学生亲自主持、采访、写稿和制作内容，比单纯在课堂学习，更能让语言成为实际沟通工具，也能培养表达能力和文化认同。

此外，相关机构也可检讨传统媒体的节目定位，在尊重媒体自主及商业运作的前提下，研究如何增加学生和青少年容易接触时段的优质益智、文化、游戏及知识娱乐内容。

语言传承的关键，或许不是年轻人“愿不愿意学”，而是他们有没有愿意主动接触和使用语言的环境。如果我们希望落实总理所说的“多用、多学”，除了课堂，也应该让母语进入年轻人喜爱的音乐、影视、广播、游戏和网络文化。与其只要求年轻人多学母语，我们也可以思考：能否创造一个让他们愿意主动多听、多看、多说母语的环境？

这或许值得政府、媒体、教育界和社会各界共同研究，并从小规模试点开始。