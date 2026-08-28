这次的国庆群众大会，最让我有感触的，是政府进一步加强对家庭的育儿支持。

还记得当年我生完二胎，产假结束后才回到职场的第二天，大女儿就在托儿所感染手足口症。由于身边没有其他亲戚朋友可以帮忙，我和先生只能轮流请育儿假，留在家中照顾她。

那段时间，心里的压力其实很大。一方面，产假刚结束，自己还在重新适应工作的节奏；另一方面，又要照顾生病的大女儿和年幼的小女儿。当时我最担心的是：如果还在托婴中心的小女儿也感染手足口症，我们的育儿假够用吗？所幸，大女儿休息一个星期后回到托儿所，小女儿也没有受到感染。最后，我当年的育儿假其实并没有用完。

可是现在回想起来，那种忐忑和无助的感觉，依然记忆犹新。对双薪家庭而言，有时候真正让人焦虑的，不只是孩子生病，而是当孩子需要自己的时候，自己究竟有没有足够的空间和时间，可以暂时放下工作，好好照顾他们。

因此，看到如今育儿假进一步增加，而且给予多子女家庭更多支持，我相信，这对许多年轻父母而言，不只是多了几天假期，更重要的是多了一份安心。它就像一张安全网，让父母在家庭真正需要他们的时候，不必在工作与孩子之间如此为难。

当然，我也觉得，育儿假是一种支持，而不是一种理所当然的福利。它体现的是国家对家庭处境的理解和体恤，同时也须要社会、企业和其他同事共同承担。当我们能够安心请假照顾孩子时，往往也意味着有人在工作岗位上替我们分担。

因此，在享受这些支持的同时，我们也应该记得，这份照顾并不是凭空而来的。它来自国家的制度安排、企业的承担，也来自其他国人默默耕耘所创造的条件。

我们每个人都是社会的一分子。今天，当我们有需要时，社会为我们撑起一张安全网；明天，当我们有能力时，也应该尽自己的一份力量，去支撑这张网。

一个有温度的社会，不只是给予更多，而是让每个人在被照顾的时候懂得珍惜，在有能力的时候愿意承担。这样的一份相互体谅与共同承担，或许才是这些育儿支持背后，更值得我们珍惜的意义。