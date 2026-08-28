新加坡警察部队近日颁布三项业务守则，其中一项值得注意的措施，是要求通讯平台在用户收到陌生或可疑账号的短信或来电时，显示更具体的情境式警示和风险提示，例如账号建立日期和来源国家，让用户判断是否继续联系。平台也须让用户选择静音、过滤或封锁非通讯录账号的短信和来电。

这是一个很实际的方向。不过我认为，防诈骗提示有没有效果，不能只看屏幕上有没有出现一句“请小心诈骗”，更重要的是普通用户能不能一眼看懂：究竟哪里可疑？我现在应该怎么做？

今天我们使用手机时，已频繁接触各种通知、提醒和警告。如果每一个风险提示看起来差不多，用户久而久之可能只会习惯性地按掉。相比笼统提醒，一个清楚说明原因的警示会更有帮助。例如：“这个账号刚建立不久”“这是第一次联系你”“账号来源与你平时联系的对象不同”，再配上明显的“封锁”“举报”或“不继续联系”等选项。用户面对的就不只是一句警告，而是一个可以立即作出判断的提示。

风险提示已不是界面上的小功能，而是整个防诈骗机制的一部分。在我看来，我们可以进一步注意三个细节。

首先，风险提示应尽量使用简单、直接的语言，而不是技术术语。

第二，不同程度的风险可以有不同层级的提示；真正高风险的情况应更醒目，但一般陌生联系不必每次都制造紧张感。

第三，平台在设计警示时，可以让不同年龄和不同数码熟练程度的用户实际测试，看看他们能否在短时间内说出“为什么有风险”和“下一步该怎么做”。

当然，再好的提示也不能代替个人的警觉性。诈骗手法不断改变，有些骗局甚至来自被盗用的熟人账号，因此用户仍必须保持警惕。警方也强调，平台在加强防护的同时，公众在网上互动和交易时仍须采取必要预防措施。

防诈骗措施如果希望见效，就不能只把更多警告放到屏幕上。好的风险提示，应在最须要作决定的那几秒钟里，让人看得懂、容易判断，也知道下一步该怎么做。

这几秒钟，也许就是一次诈骗会不会得逞的关键。