过去四年里，我是一名婴幼儿教师，这是一份我真正喜欢的工作。陪伴着婴儿成长，与他们互动，对我来说是一件很有意义的事情。可是，最后我却不得不逼自己离开这个自己喜欢的行业。

很多人可能以为，婴幼儿教师的工作就只是照顾孩子。其实，婴幼儿教师的工作一点都不简单。我们既是教师，也是保姆、清洁工，更是文员。每天的工作包括泡奶、喂奶、帮婴儿换洗、陪伴幼儿睡觉、进行教学活动、观察幼儿的发展、写观察报告、写教案、制作教具、清洁玩具，同时还须时时刻刻保持警惕，注意婴幼儿的安全。

在婴儿班里，无论是喂食、做活动、陪婴儿玩，还是拍婴儿睡觉，我们都是坐在地上完成这些工作，一天要坐上五六个小时。有些学校甚至规定只能保持盘腿坐的姿势，因为怕婴儿走路时会勾到教师的脚。然而，盘腿坐这个姿势如果只是偶尔做，或许没有什么感觉，但四年下来，我一直忍受着腰痛和脚痛。我开始意识到一个问题：当我们一直强调以婴儿为先的时候，是不是也应该适当地照顾每天照顾婴儿的人？

我并不是说教师应该把自己的舒适放在婴儿安全之上。婴儿的安全永远都是第一位。但如果能够在确保安全的前提下，改善教师的工作环境，我相信这不仅是对教师的照顾，也是对婴儿的一种保障。

因此，我想提出几个小小的建议。

一、如果学校能够在不影响记录和监管的情况下，适当减少重复或不必要的文书工作，让教师把更多时间和精力放在婴儿身上，我相信教师的压力也会减轻，同时能够更专注地照顾婴儿。

二、虽然现在的工作制度已改成每周工作五天，但工作时间并没有因此减少。现在每天的工作时间变长，身体的疲惫程度反而更加明显。婴幼儿教师的工作需要大量体力，也须要高度集中精神。长期处于疲劳状态，不仅会影响教师自己的身心健康，也可能在无形中影响工作表现、人际关系，当然也包括与婴儿之间的互动。如果希望教师能够有耐心、有精神、有爱心地照顾婴儿，我们是不是也应该给他们足够的休息和喘息空间？

三、婴幼儿教师一天当中需要长时间站立、抱婴儿、蹲下、坐在地上，再不断起身。如果能够允许教师穿合适、柔软、防滑的室内鞋，相信可以减少脚部长期承受的压力，避免患上足底筋膜炎。

四、我认为，并不是所有照顾婴幼儿的工作都必须坐在地上完成。在确保安全的前提下，如果能够让教师使用合适且稳定的椅子来进行一些喂食、陪伴或照顾工作，相信能够减少教师长期盘腿坐在地上所造成的身体负担。当然，教师本身也必须负起责任，确保椅子摆放的位置安全，不阻碍婴幼儿活动，也不会造成任何危险。

如果一个教师因为长期的身体负担而不得不离开自己热爱的婴幼儿教育工作，对教师来说是一种无奈，对幼教行业来说，也是一种损失。如果我们希望有更多新加坡人加入婴幼儿教师的行列，就必须让他们看到：这不仅是一份有意义的工作，也是一份能够长期健康地做下去的工作。

我赞同以婴儿为先，但我希望社会也能照顾到照顾婴幼儿的人。只有拥有一个更健康、更合理、更有人情味的工作环境，婴幼儿教师才能走得更远，才能更有耐心、有爱心和专业地培育下一代。