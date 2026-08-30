黄循财总理在8月23日的国庆群众大会上宣布，政府将从9月起放宽本地电影和付费电视的方言内容限制，只要同时配上华文字幕，并提供华语配音版本，方言电影在戏院的公映场次将不再受限制。这对老一辈国人和电影爱好者来说，真是好消息。

我是看方言电影长大的。小时候，我家在中峇鲁金殿路，走几十步就是璇宫戏院。当年，小孩看电影的票价是5角钱。我和弟妹经常看小娟与庄雪芳主演的厦语片、冯宝宝与萧芳芳等人主演的粤语片。如今，时隔数十年，多部好电影我记忆犹新。

1970年代过后，香港方言电影逐渐式微。那个时候，我因工作而少看电影，跟同事与朋友也都习惯用华语交谈。如今，我是名70余岁的长者，母语福建话说得不夠流利，广东话讲得还不错。我年少时看了不少方言电影，对我的方言能力有一定的帮助。

或许是巧合，放宽方言电影限制后，五部台语和厦语电影将从9月4日到6日通过“宝岛特产：世界ê台语片”影展原音放映，放映活动在亚洲电影资料馆奥登剧场举行。在放映的五部电影中，其中一部是1958年新加坡土产的闽南歌仔戏《醉打金枝》。主演者是当年最著名的新麒麟闽剧团红伶锦上花和筱丽珍，此片值得一看再看。

在这个方言电影放映活动节目里，最令我感兴趣的是9月6日由杨明慧主讲的《厦语片——华语电影世界中的“异数”》英语讲座。杨明慧近年专门研究厦语片历史，希望她在英语讲座中穿插福建话，让听众觉得有“方言味道”，让亲切气氛倍增。

直至今日，我还是怀念看厦语片与粤语片的那段日子。