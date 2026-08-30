我是建国一代的年长者，平时搭地铁和巴士时，坐在优先座位的年轻人一看到我，十之八九都会起身让位给我。他们让位的方式，一般都是默默起身站立，或走到另一端，让我自己发现空位，主动去坐，没有互动。

虽然让位并不一定需要互动，但适当的互动却能够让对方感受到尊重。年轻人在让位时说一句“您请坐”，或给一个眼神或手势示意，老年人则回答一句“谢谢”，或以点头、微笑表达感谢。虽然只是简短的交流，却能传达人与人之间的善意。这种互动不仅能让老年人感受到被尊重，让位者也能感觉自己的善意被看见和珍惜。

此外，互动还能避免误会。有些老年人身体状况良好，并不一定需要座位；有些可能只是短程出行，很快就要下车。若让位者能简单询问或示意，对方可以根据自身情况决定是否接受。这样既可避免尴尬，也体现对个人意愿的尊重。

当然，我们不能把互动当作一种必须履行的义务。因为有些老年人由于听力不好，有些性格内向，有些身体不适或语言不通等原因，可能无法及时表达谢意。同样，有些让位的乘客也只是默默做一件自己认为应该做的事，并不期待什么回应。一个优雅文明的社会，最重要的是发自内心的关怀，每个微小而简单的互动都能传递无限的温暖。