读了张建兵在《联合早报·交流站》发表的《反对将中医纳入健康SG》，作为一名中医专业学生，我认为这场讨论不应流于“西医好还是中医好”的对立，而应回归公共医疗的现实需求。

张先生强调严格的循证医学，这本无可厚非。但现代医疗体系面临的严峻现实是：在应对长期慢性痛症和亚健康时，西医往往手段单一，患者经常须要长期依赖止痛药或安眠药。这不仅存在成瘾和副作用风险，更在无形中压制人体的自愈力。

相比之下，中医的价值恰恰在于“天人合一”与个体化的体质调理。它不把人体视为冰冷的机器，而是通过针灸、中药等温和手段，顺应人自身的特点，去唤醒身体的调节与自愈能力。西医面对复杂多变的慢性病时确有盲区和短板，而中医恰能弥补上这一空缺。

其次，健康SG的核心在于预防护理与慢性病管理。西医擅长诊治急重症与器质性病变，但在“未病先防”的基层预防上存在盲区；中医的“治未病”理念，恰能为公卫体系提供重要补充。

现代循证医学与中医并非水火不容。近年来，国际医学界对针灸及中药有效性的临床研究已取得丰硕成果，中医不是在拒绝科学检验，而是在现代标准下不断迭代。

将中医纳入健康SG，绝非出于盲目的“文化照顾”，而是因为医疗的本质就是为患者解除痛苦。一个成熟的公共医疗体系，若能包容并整合中西医之长，才能真正称得上以病人的整体健康为重。