看到年长妇女在行人天桥上被执法人员拦下后单膝跪地的视频，我的第一反应不是她该不该被罚，而是有些难受。

事情本身并不复杂。行人天桥上不能骑脚踏车，一旦违规，执法人员依法处理，并没有问题。规则如果因为对方年纪大、求情，甚至跪下来就可以改变，对其他守规则的人也不公平。

可是，一个老人跪在那里30多秒，画面还是让人心里一沉。这大概也是这件事真正值得讨论的地方。规则要守，人的尊严也要维护。两者其实并不冲突。

陆路交通管理局事后说明，执法人员有责任履行职务，同时也承认现场原可用更敏感、更体恤的方式处理，并会加强培训。我觉得这样的回应是恰当的。它没有因为老人下跪便否定执法，也没有因为执法有据便认为过程无须反思。

我们常把执法的“尺度”理解成罚多少、什么时候可以通融。其实还有另一种尺度，是面对一个犯错的人时，我们用什么语气、什么方式，让他知道自己错在哪里。

尤其面对老人。有些老人不是不愿守规则，而是未必熟悉新规定；有些人一紧张，就会用上一代熟悉的求情方式。下跪当然不应成为换取宽容的方法，我们也不应鼓励“只要可怜就可以不守规则”的心态。但同样重要的是：一个人犯了错，不等于他必须放下尊严，才能面对错误。

这让我想到，好的执法其实很像好的教育。教师面对做错事的学生，目的不是让孩子怕教师，而是让他明白为什么不能这样做。处罚可以有，但如果最后留下的只有害怕、羞辱和委屈，规则未必真正能植于心里。

公共治理也是如此。一个成熟社会的规则，应该有力量，却不必有盛气；可以坚定，也可以温和。老人违规，该劝阻就劝阻，该依法处理就依法处理。执法有尺度，尊严也应有分量。真正让人敬畏的规则，从来不是把人压低，而是让人有尊严地明白道理和承担后果，那也许才是规则真正有分量的样子。