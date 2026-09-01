近日，黄循财总理宣布放宽电影及付费电视节目的方言限制，为方言在这个以英语为主要沟通语的社会，迎来一丝重振的曙光。今年，潮语电影《给阿嬷的情书》在南洋一带迅速走红，让人看见方言在群众中重新扎根的可能。然而，方言面临的“消失危机”，是否真的能因政策调整而有转机？

47年前，绝大多数家庭仍以各自籍贯的方言作为日常沟通用语。为消除族群隔阂，“讲华语运动”在1979年应运而生。以今日视角回望，这项政策使华人社群得以顺畅沟通，提升华社的凝聚力。随着中国的崛起，重视华语无疑为新加坡提供更多发展空间与机遇，建立极具特色的双语优势，以及在国际舞台上更具竞争力。

然而，另一条无形的纽带，正在悄然断裂。

现今社会的家庭相处模式，年长者与父辈之间往往以方言或华语交谈。一旦转向年轻一代，他们便自动切换为英语或华语，方言几乎销声匿迹。这一情形在学术上被称为语言的“代际传承中断”，即语言未能透过代代相传的方式延续至下一代。这也是方言消亡的根本原因。如今在新加坡，多数方言的使用只停留在父辈一代。若方言的纽带作用未能延续，消亡不言而喻。

为鼓励年轻人接触方言，民间组织积极宣扬文化根基与族群情感的意义。文化传承固然重要，但将传承的责任寄托在尚不熟悉方言的年轻一代肩上，未免过于沉重。年轻人自出生起，所处的语言环境便以英语和华语为主导。他们未曾亲历语言天平倾斜的年代，自然也难以对方言所承载的文化力量产生深切的认同感。与其和他们谈论宏大价值，不如先引导他们看见在维系乡音这条路上所能创造的具体价值。

家庭正是一个很好的入手点。年轻人不妨主动踏出第一步，学习使用长辈熟悉的方言，与他们沟通交流。这里所说的“学”，远不止于掌握几句简单的问候语，而是能够以方言进行日常对话，进而完整地分享生活，实现深度的情感交流。起步阶段必然充满挑战，几乎等同于学习一门全新的语言。但一旦真正去尝试后便会发现，用方言与老一辈沟通时，温暖更容易被传递，关心更能够被述说，人与人之间的联系会变得更加紧密。

除了年轻一代，作为连接老一辈和年轻一代的桥梁，父辈应尝试使用方言与孩子交流，让他们自然地学习和使用方言。

方言的消失危机或许会因政策松绑而有所缓解，因为我们将来更有机会在银幕上看到更多方言作品。然而，热潮退去后，日常生活中究竟还能留下什么？真正的答案，还得先回到自家屋檐下去寻找。

作者是新加坡国立大学经济系学生