每逢教师节，我总会想起我的华文老师杨羿。杨老师真正让我爱上华文，很多时候并不发生在正式课堂上。在休息时间，她常坐在讲台边轻轻哼歌，有时是民歌，有时是流行曲。起初，只有几个同学围过去听，后来人越来越多，喧闹的课室会渐渐安静下来，只剩下她的歌声。同学还会讨论哪一句歌词写得好，有同学甚至说：“原来华语可以这么好听。”

中学时我爱讲话，爱和同学辩论，有些人觉得吵闹，杨老师有一天却与我说：“你的口才是天赋，须要打磨。”后来，她推荐我参加人才培养计划，亲自辅导我参加双语辩论赛。班上还有一名喜欢摄影的男生，成绩并不突出。杨老师注意到他的兴趣，推荐他参加华文短片比赛，还利用午休时间陪他讨论剧本。她组队参赛时从来不只挑华文优秀生，队伍里也有基础一般的。她似乎总在发掘不同学生的潜能：除了成绩之外，这个孩子还有什么亮点？

如今，我也走在成为华文教师的路上，愈发体会到当一名华文教师并不容易。华文教师面对的挑战已经不只是把生词、语法和作文教好，更多时候是如何让不同背景、能力和兴趣的学生，感受到华文不只是一个科目，更是一种能够表达自己、理解文化，并与生活产生联系的语言。

我们有时太容易用量化的标准评价教育成果，但教师影响学生最深的部分，往往无法显现在成绩单上。一句“你可以做到”，可能让原本没有信心的学生第一次举手。一次比赛机会，可能让一个孩子发现自己的长处。甚至课间随口唱的一首歌，也可能让觉得华文枯燥的学生，第一次发现这门语言原来也可以很美。这些影响往往不会立即显现。

杨老师当年在课室里唱歌时，大概不会想到，多年以后，一名学生仍然记得那个画面；她告诉一个爱说话的孩子“你的口才是天赋”时，应该也没有料到，那句话会成为他重新认识自己的一个起点，甚至间接指引他选择走进华文教育。

因此，每逢教师节，除了向老师说一声“谢谢”，我们或许也可以重新思考究竟如何定义一名“好老师”。多年以后回头看，我才明白，老师“看见”学生，有时比老师“教会”学生更加难得。

我希望自己有一天也能做到，不只是把一门语言教给学生，而是在学生离开学校很多年以后，仍有某句话、某个瞬间留在他们心里。因为教育最深的成果，未必写在试卷上，而是体现在学生多年以后成为了怎样的人。