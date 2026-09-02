黄循财总理日前在国庆群众大会上宣布，政府将进一步加大对家庭和学前教育的支持力度，包括扩大托婴服务、调低学费，以及扩大政府资助的学前教育业者网络。随后，政府宣布到2030年增聘1800名婴幼儿教师，幼儿培育署也将扩大人力雇佣津贴，支持业者培训有意入行的本地与外籍求职者。近年来，政府持续改善幼教人员的待遇与工作环境，包括推动加薪、取消星期六工作，并提供更多培训和专业发展机会。这些措施不仅提升幼教人员的专业地位，也让教师看到更清晰的职业发展路径，为学前教育行业的长远发展奠定更稳固的基础。

不过，要真正吸引并留住幼教人才，除了增加人手、提高薪酬和加强培训，也有必要调整现行师生比例。若师生比例维持不变，新增人力可能主要用于填补现有空缺，教师长期工作量过重的问题仍难以从根本上解决。

根据现行规定，18个月或以下的婴儿班，师生比例为1比5；18个月至30个月的豆豆班（PG）为1比8；3岁幼小班（N1）为1比12；4岁幼儿班（N2）为1比15；5岁幼稚园一年级（K1）为1比20；6岁幼稚园二年级（K2）则为1比25。这些比例或许能够满足园所基本运作和安全监管的要求，却未必足以支持高质量的照护与教育。每个幼儿的背景、语言能力、生活自理能力和发展需要都不一样。有的幼儿需要较长时间适应集体生活，有的仍在学习如厕、进食和穿脱衣物；有的较难调节情绪，也有幼儿具有特殊学习需要、发展迟缓或较具挑战性的行为，须要教师投入更多时间给予个别关注。

只要班上有一两个幼儿需要较多帮助，教师便很难同时兼顾其他孩子。一名教师照顾一班幼儿，除了确保安全和满足生活照护需要，还须设计与开展教学活动、观察并记录幼儿发展、整理环境，以及与家长沟通。即使教师经验丰富、认真负责，长期下来也容易筋疲力尽。

现行师生比例原本是保障园所基本运作的最低标准，不应成为日常人力配置的理想标准。然而，随着薪资调整带来营运成本压力，部分业者在人力配置上可能趋于谨慎，并借助人员配置计算工具，根据中心的幼儿人数和现行师生比例规划所需人手。这类工具有助于统一人力安排和维持基本运作，却难以完全反映幼儿的发展阶段、特殊需要和挑战性的行为，也未必能涵盖教师休假、培训及突发情况所带来的人力需求。同样人数的两个班级，实际需要的关注、陪伴和支援可能截然不同。因此，人数可以作为配置人力的基础，却不应成为唯一依据。

与此同时，在提倡融合教育的背景下，人力配置不应只按照学生总人数计算，而应考虑班级幼儿在发展步伐、语言能力、情绪调节、行为表现和生活自理等方面的差异。根据班级整体的照护与学习需要，灵活增配教师或增加专业支援，让每个幼儿都能获得适切的支持。

因此，笔者建议逐步调低各年龄层，尤其是低龄幼儿班级的师生比例，并根据班级整体的照护与学习需要灵活增配人员。新增人力也应为教师预留真正能够落实的备课、培训和休息时间。合理的师生比例和可持续的工作环境，才是留住人才的关键。

增聘婴幼儿教师是积极的起点，若能同时优化师生比例与人力配置，就能切实改善教师的工作环境，让每名幼儿获得更充分和适切的照护与教育。