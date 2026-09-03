新加坡的低生育率已持续多年。2025年居民整体生育率降至0.87，创下新低。面对人口结构变化，政府近年来不断加强婚姻、生育与家庭支持。黄循财总理在今年的国庆群众大会再次推出一系列措施，从更持续的育儿资助、增加育儿假，到降低学前教育费用、扩大照护选择及加强住房支持，政策释放出一个值得关注的信号：支持家庭，正在从“孩子出生时给多少”，逐步延伸到“孩子出生以后，家庭怎样继续走下去”。

这是重要的一步，因为真正影响一个家庭是否愿意迎接孩子的，往往不只是“生不生得起”，还有对未来十几年养育生活的判断。一个年轻家庭在考虑生育时，想的不会只有生产费用、奶粉和尿布，还会想到孩子生病谁请假、如何接送、能否找到可靠且负担得起的托育、成为父母后的事业是否必须让步等等。因此，今天的养育成本早已不只是金钱，还包括时间成本、照顾成本，以及长期的心理压力。要提升家庭的生育信心，政策除了降低“生”的门槛，也须要继续降低“养”的压力。

从学前教育的视角来看，0岁至6岁尤其关键。这是儿童快速发展的阶段，也是家庭照顾需求最密集的时期之一。对许多双亲上班的家庭而言，幼儿园不只是孩子学习的地方，更是维持家庭日常运作的重要支持系统。父母能否安心工作，很大程度取决于他们是否相信孩子白天所处的环境是安全、稳定、专业而有质量的。因此，优质且可负担的学前教育，不应只被理解为教育政策，也应被视为家庭政策的一部分。降低托育费用、扩大政府资助的学前教育业者网络，当然能够减轻家庭的压力，但“有地方”只是第一步，“得安心”才真正关系到家庭的长期信心。

这也意味着，在扩大服务供给的同时，学前教育的质量不能被忽略。师资是否稳定、教师是否获得足够的专业支持、教职员是否有时间观察并回应儿童的发展需要，这些看起来属于幼教行业内部的问题，最终都会回到儿童与家庭身上。父母若经常面对教师流动、沟通不足或照护质量不稳定的问题，很难仅凭费用下降就真正减轻焦虑。反过来说，稳定、专业、受到支持的幼教师资，本身就是家庭支持体系的重要组成部分。

幼儿园与家庭的关系，不应只停留在通知活动、汇报学习表现或提醒家长完成任务。家校合作还可成为一种家长支持：帮助父母理解儿童发展的正常差异，知道什么时候须要提供帮助，什么时候可以多一点等待；让家长明白，孩子不必每一项都领先，也不须要把童年的每一分钟都排满。这样的支持看不见，却能降低家庭长期的心理负担。

与此同时，家庭要“养得安心”，还须要职场和社会的共同参与。育儿假增加固然重要，更关键的是父母是否敢于使用。若请假照顾生病的孩子仍让员工担心影响评估、升迁或团队关系，制度上的假期就难以完全转化为现实中的安全感。真正的亲家庭，应让父母知道：承担照顾责任不会自动成为职业发展的劣势。

因此，低生育率不应被简化为“年轻人为什么不愿意生”的问题。更值得问的是：我们是否已创造一个让人愿意成为父母，并且能够持续做好父母的社会环境？生育始终是个人和家庭的选择，政策无法也不应替个人作决定，但社会可以让有意组成家庭的人，不必因为对未来养育生活缺乏把握而退却。

一个真正支持家庭的社会，不只是孩子出生时给予一笔补助，而是在漫长的养育过程中，让家庭感受到可靠的托育、专业的教育、可以使用的照顾时间、可获得的育儿支持，以及不必时时与别人比较的空间。政府、雇主、学前教育机构、社区与家庭成员，各自承担一点，养育就不必成为父母两个人独自背负的责任。

从“鼓励生”走向“支持养”，从降低生育费用进一步走向降低时间、照顾与心理压力，可能才是提升家庭生育信心更长远的方向。让家庭不仅“生得起”，也“养得安心”，不只是人口政策的目标，也应成为一个亲儿童、亲家庭社会的重要尺度。