有本地媒体报道指出，一些公众主动收集用过的罐子和塑料瓶，以领取每个1角的押金，甚至有人因此在约两个月内赚取超过1000元。我认为这未必是坏事。既然这项制度的最终目标是提高回收率，我们更应关注资源是否得到有效回收，而不必计较由谁来完成这项工作。

不少人觉得清洗、储存容器，并拿到回收机退还以领取押金很麻烦。既然有人愿意花时间收集，不妨把这种自发行为纳入回收体系，也可为有时间且有意参与的公众，提供一个小额收入来源。

政府和社区可考虑在组屋区和公共场所设置专门的“关怀回收箱”，让居民把干净的瓶罐集中放入其中。收集者可定期取走这些容器，并兑换押金。这样既可减少翻找垃圾桶的情况，也能让回收过程更卫生、安全和有尊严。

类似概念也可延伸至仍可使用的家具、橱柜及其他可重复使用的物品。社区可设置“再使用角落”，让有需要的人取用，以减少不必要的浪费。

与其要求所有人都做同样的事，不如建立一个更灵活的体系，让有意参与回收和重复使用的人都能参与其中。好的回收政策，不只是教育公众少丢垃圾，更应创造条件，让每一个有意参与的人，都能成为解决方案的一环。