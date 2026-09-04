我十分赞赏许永顺先生在《为放宽方言电影限制欢呼》一文中所发表的观点。

我在1960年代末出世，相信许多在那个年代出世的孩子，都是看方言电影长大的。犹记得1974年的某个夜晚，家母带我到位于芽笼的繁华世界，看由许冠文及许冠杰兄弟主演的香港诙谐粤语电影《鬼马双星》。之后，她又带我和两个姐姐到加东的乐斯戏院，观看同样由许氏兄弟领衔主演的粤语电影《半斤八两》和《摩登保镖》。如今回想还记忆犹新，可见1970年代的香港粤语电影曾经风靡新马一带。我十分庆幸童年时期有机会在电影院里听到原汁原味的广东话，真可谓人生一大乐趣。然而，自1980年代起，港产电影在本地改配华语之后，许多人包括我在内，难免就变得兴趣索然。此后，我也很少再到戏院看电影。

坦白说，方言电影在本地一直有很大的吸引力。虽然过去二三十年来，方言日渐式微，但它依然拥有一定的本地市场和发展潜力。

放宽方言电影限制并不仅仅是为了取悦年长者，对年轻人来说也颇有裨益。若要激发年轻一代国人学习方言，最有效的途径莫过于观看方言电影、收听方言歌曲，以及电台以方言播报的新闻节目。

近期的潮语电影《给阿嬷的情书》和两年前的粤语电影《破地狱》在本地获得异常热烈的反响，足见方言电影受欢迎的程度。当时，一些国人越过长堤，到彼岸的柔佛新山的戏院观看许冠文主演的《破地狱》。热爱潮语电影的粉丝就幸运多了。今年7月初，当局便允许在指定的几家戏院，放映《给阿嬷的情书》原音版，让本地观众受益。

现在正是大家携手挽救本地华族社会方言传承的时候。否则，方言恐将在狮城永远消失，一去不复返。