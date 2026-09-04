教师除了传授知识给学生，也无时无刻在灌输学生做人的基本道理。因此，教师要以身作则，成为学生的榜样，才算称职。

我那个年代的学生，既听话又尊敬教师。家长对教师也很尊敬，不时交代教师替他们管教不听话的孩子。家长不是孩子的靠山，没有袒护孩子，而是与教师站在同一阵线上，希望孩子读好书，也要懂得做人的道理，免得被人耻笑没有家教。

早期，我国餐馆四大天王的名厨为了感谢教师对他们孩子的教导，会在教师节的前一天，把煮好的多道美食送到孩子就读的学校，慰劳教师品尝。

有董事会的学校，如福建会馆属下的多所学校，每逢教师节就会宴请教师和颁发金牌给执教多年的教师，表彰他们的付出。

从我执教的四德男校到合并后的四德小学，每逢教师节前夕，那些已毕业离校的四德学生，都会抽空返回母校问候老师，令教师倍感温馨。学生也会自制教师节卡片，写上感谢教师的祝语送给老师。更别致的是把在校园里从海红豆树（Saga tree）上掉下来的红彤彤种子，放在一个洗过的鸡精罐子里，再绑上一条红丝带，附上一张小卡片，写上“师恩难忘”，接过的老师都爱不释手，保留至今。

教师日复一日，年复一年，默默地耕耘，坚守自己的岗位，一心要教好学生，为国家社会培育栋梁，令人敬佩。

十年树木，百年树人，教师的工作任重道远，成果不是一朝一夕就能看得见的，必须持之以恒。

我已退休多年，迄今还有多个学生与我保持联络，这就是所谓师生缘。

在此，祝所有坚守岗位的教师：“教师节快乐！身心安康！”