近几年，人工智能（AI）逐渐走进各行各业，也进入我们的日常生活。与此同时，AI使用者的年龄也越来越低，这个现象值得我们关注。

在一次家庭聚餐中，一位妈妈问孩子：“如果妈妈今天给你10元买晚餐，你会怎么使用这笔钱？”孩子没有停下来思考，而是顺手拿起妈妈的手机说：“嗨，Siri，请告诉我解决方法。”这个举动当时引起大家一阵笑声，但笑声过后，我却觉得这件事并不简单。一个孩子面对生活中的小问题，第一反应不是思考、判断和选择，而是立刻求助AI。这让我们不得不思考：AI带来的究竟只是便利，还是可能让孩子逐渐失去主动思考的能力和习惯？

作为一名有多年经验的学前教师，我并不否认AI的价值。在教育工作中，许多教师也会使用AI处理繁琐的行政工作，例如：整理资料、优化文字、协助规划等。这些工具确实帮助教师节省时间，让我们有更多精力陪伴儿童学习和成长。因此，问题并不在于AI本身，而在于我们如何理解和使用AI。对成人而言，AI是提升效率的工具；但对尚在发展中的儿童而言，如果过早习惯用AI代替思考，就值得警惕。

从儿童发展的角度来看，幼儿的思维并非一开始就以抽象和逻辑推理的方式形成，而是在感官经验、动作探索、语言互动和社会关系中逐步建构。0岁至3岁的孩子主要通过看、听、摸、操作以及成人的回应来认识世界；3岁至6岁的孩子则在游戏、表达、提问和解决问题的过程中，逐渐发展想象力、判断力和逻辑思维。因此，幼儿阶段的学习重点不应只是获得标准答案，而应重视他们在观察、尝试、比较、提问、犯错与修正中的思考过程。

例如，当孩子面对“10元可以买什么晚餐”这样的问题时，成人不必急于给出答案，而可以把它视为一次生活中的学习机会，引导孩子思考食物选择、价格限制、健康需要和取舍判断。孩子在这样的对话中学习的，不只是如何使用这笔钱，而是如何根据实际情况作出选择，并清楚表达自己的选择依据。

这些日常生活中的小问题，正是幼儿学习思考的重要起点。学前阶段的教育，不只是为日后的知识学习作准备，更重要的是在真实情境中帮助孩子建立思维方式、沟通能力和良好品格。作为教师和家长，我们须要携手引导孩子理解世界，学习如何面对问题、作出选择、表达想法，并在与他人的互动中理解关系与责任。

AI或许可以帮助孩子解决许多实际问题，但它无法完全取代真实的人际经验。在与人沟通时，孩子须要学习倾听、回应、等待、理解他人的感受，也须要在具体情境中作出判断。人类社会之所以有温度，是因为我们不仅交换答案，也交流情感。语言不只是符号，也是人与人之间联系的桥梁。

AI可以成为人类的工具，但不应成为儿童思考的替代品。孩子的思维能力，须要在真实生活中慢慢培养；孩子的品格与温度，也须要在人与人的互动中慢慢建立。在AI快速发展的时代，我们更须要守住教育最根本的价值：培养会思考、有判断、懂关怀的人。