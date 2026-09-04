教师节是一场告白。这一天，让不少教师感到自己的付出有了回响。学生送来的鲜花、礼物和贺卡，是表达感谢的方式。真正让教师动容的，或许是透过这些心意，看见学生正在慢慢长大。

我在96.3好FM广播上听到主持人问：“毕业后，你还会跟老师保持联系吗？”问题落下的瞬间，我想起教过我的老师，也想起我教过的学生。那些课堂上的光影、老师的鼓励，一下子涌了上来。下一秒，我给自己的老师发去一句节日祝福。

成为教师以后，我还是会想念自己的老师，怀念曾经当学生的那些日子。那些曾经坐在我教室里的孩子，也有一些早已走出教室，带着自己的故事，各自长大。

每年教师节，我都会对学生说：“不用特别买礼物给老师，一张贺卡就很好了。”教书14年来，我一直把学生的贺卡收在一个箱子里，每一张贺卡背后，是孩子愿意花时间写下的几句话。字迹可能不太工整，有些错别字，句子也不一定通顺，却都是他们想对老师说的话。

今年，我一个正在念五年级的菲律宾学生亲手做了戒指送给我。他做了三枚戒指，让我挑选喜欢的颜色。小小的戒指，出自一个11岁男孩的手，格外动人。他在上课时经常不认真听讲，但是在做手工这件事上，真的让我大开眼界。

今年最让我感动的，却不是收到的礼物，而是一个男生写给我的一封信。他因为控制不住自己的情绪，做了一件自己也无法理解的事。事情发生后，他后悔了。后来，他写信告诉我，他会尽量不再让情绪主导自己。

看到那封信，我久久不能平静。后来，我也把这封信收了起来。

对我来说，教师节最值得珍藏的，是从孩子的心意里，看见他们的变化。

也许很多年后，他们不会记得我们学过哪一课，也不会记得那些答题技巧。但我希望，他们会记得，曾经有一个老师，在他们犯错的时候愿意陪他们走一段；在他们想放弃的时候告诉他们，再试一次。

对我来说，这些就够了。