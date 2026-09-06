谨答复《联合早报·交流站》于8月31日刊登的黄爱婷读者投函《也请关注照顾婴幼儿的教师》：

我们感谢黄女士在投函中指出幼儿教育工作者所面临的挑战。

婴幼儿教育工作者在培育和照顾最年幼孩童方面，扮演着举足轻重的角色。他们的工作意义重大，但也可能带来身体和精神上的压力。我们深知保障幼教人员身心健康的重要性，并致力于加大支持力度，协助他们在这一行业中建立可持续发展的职业生涯。

幼儿培育署一直与学前教育业者及业界伙伴合作，以改善幼教人员的工作体验。这包括优化工作场所的设计以及采用符合人体工学的做法，以减轻他们的体力负担。例如，在婴儿保育区安装软垫墙和软垫地板，并为幼教人员设置妥善的休息区。此外，我们也向所有幼教人员推出“姿势对，教学佳”（Move Right, Teach Bright）视频系列，就更安全的工作习惯及预防工伤提供实用建议。

幼培署也正与各学前中心合作，通过采用数码工具来减轻行政工作量。我们同时也与业界密切协作，进一步落实“非执教时间”（non-contact time）制度，让幼教人员拥有专属时间，处理除直接照料和教学以外的专业职务，帮助他们在一天中更好地调节工作节奏。

幼培署也与各培训机构紧密合作，通过职前与在职培训，在自我保健、压力管理和抗压韧性等方面为幼教人员提供支持。为了进一步增强学前教育领域长期的劳动力韧性与可持续性，幼培署目前正推行一项涵盖全行业的“工作再设计”（job redesign）项目，通过重新检讨工作范围、工作流程及支持架构，改善幼教人员的工作体验。

幼培署会继续与学前教育业者及幼教人员共同努力，打造支持性的工作环境，让幼教人员能够得到充分发展，同时确保孩童的安全、发展与福祉始终被置于首位。

幼儿培育署

规划司司长

柯佩芳