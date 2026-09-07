近日，尼泊尔泥石流灾害以及新加坡航空拟议再注资印度航空，引发网络上一些令人不安的种族言论。有人根据失踪者的姓名和外貌，质疑他们是不是新加坡人，也有人把新航高层的族裔背景拿出来大做文章。国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根形容这些言论“可耻、恶毒”，并要求警方跟进评估是否涉及违法。但我认为，这件事情值得我们进一步思考的，并不是这些留言本身，而是这些带有种族偏见的观点，究竟是怎样进入我们的社会，并逐渐影响一些人的判断。

更让我担忧的是，其中好一些并非本地人的看法。

近年来，一些海外自媒体和网络名嘴，经常以嘲讽甚至贬低印度人的方式制造话题，类似说法之后又在网络平台被转述、放大。长期接触这些言论的人，并不只是生活在新加坡的中国人，也包括一些马来西亚人，甚至新加坡人。我也曾是这些节目的听众之一，所以更能体会；一种观点如果长期反复出现，即使一开始只是当作节目来看，久而久之也可能在不知不觉中受到影响。

但当我开始同时接触不同国家的媒体，再结合自己的判断去看同一件事时，却发现现实往往并不是节目里所描述的那么简单。这让我更加担心那些对国际政治了解不深，却长期接触单一叙事，又缺乏独立判断能力的人，尽管他们未必有恶意，却可能在长期重复的影响下，逐渐把一种立场当成唯一的事实，并把对其他国家或族群的偏见内化。因此，我认为这次出现的针对印度人的种族言论，不能只被看作是几个网友“说话难听”，我们须要警惕的是一种跨境传播、长期重复、不断放大的叙事，最后进入新加坡社会并影响不同族群之间关系的可能性。

当然，我并不是说所有人都会受到这种影响，也不是说海外所有媒体都有问题，更不是要禁止任何人批评任何国家。我真正担心的是：当一种带有强烈偏见甚至种族色彩的叙事长期被重复，并通过不同国家和平台不断传播，它最终可能影响的，是我们的社会。我们也不能排除有人抱持“不希望新加坡好”的心态，甚至企图利用种族问题制造内部矛盾。对于一个小而多元种族的国家来说，这一点尤其值得警惕。

因此，我想问政府：面对跨境传播、匿名账号和有组织网络操作的新现实，现有法律是否已足够？有没有要进一步完善相关条例，让在新加坡境内有意、有组织煽动种族敌意的人，承担更明确的法律责任？对于境外制造内容，再由本地账号传播的情况，我们是否也须要有效的追查和阻断机制？我们真正须要防范的，不是哪一个族群，而是利用假信息、偏见和种族情绪来影响、分化新加坡社会的人。

今天被针对的是印度人，明天可能是马来人，后天也可能是华人。